推動中間道路 藏人非政府組織會長疑遭中共打壓

達賴喇嘛過去曾以「中間道路」為主張，與中共多次談判未有進展。以推動中間道路為目標的藏人非政府組織來台，該組織會長格西洛桑曲培表示，自接任會長後，就與西藏的家人失去聯繫。

「中間道路民眾運動」（Global Tibetan People’sMovement for Middle Way Approach, GTPMMA）於2008年成立，是西藏流亡社群中以推動「中間道路」為目標的非政府組織，此次應西藏台灣人權連線邀請，首度來台公開演講。

中間道路民眾運動會長格西洛桑曲培在活動前接受中央社訪問，分享近幾年來受到疑似中共的打壓時指出，他自2018年擔任中間道路民眾運動會長後，就無法與住在西藏的81歲母親及兄弟姐妹聯絡。

格西洛桑曲培認為，中國正在用欺騙的方式統治西藏，透過自治區將藏人分開，西藏的文化及語言已經在毀滅的邊緣，中間道路主要訴求統一的西藏能夠由藏人來執行，並立基於非暴力主義、符合事實與真實情況、促進世界和平、超越民族主義和利己主義等主張。

針對首度在台宣傳「中間道路」，格西洛桑曲培認為，中間道路基本主張是聚焦於基本人權、宗教信仰獲得保障、語言普及和文化傳承，相信台灣部分官員及民間也會很支持這樣的路線。

中間道路民眾運動秘書長旦增西尼則以自身經驗提到西藏人權的困境。她在印度出生，3歲回到西藏，後來隨家人到成都生活、就學。她觀察到在當地無法接受正規的西藏文化教育，也常感覺到自己被當成二等公民，以及近年來西藏人權受到迫害的消息，都一再顯示西藏人權需被關注的急迫性。

達賴喇嘛1974年提出中間道路的主張，也就是在中國的架構範圍內尋求整個西藏三區實施名實相符的自主自治，但北京仍視達賴喇嘛為危險的「分裂分子」，中國國務院更於2015年發表「西藏發展道路的歷史選擇」白皮書，聲稱西藏精神領袖達賴喇嘛的「中間道路」實質是分裂中國。