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稱大陸鎖定邀訪台青 國安人士籲學生留意風險

中央社／ 台北9日電

國安人士今天表示，中國近期積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，以交流為名，邀請赴中，參訪活動夾帶「紅色景點」，輸出統戰資訊；台灣年輕人前往中國務必高度謹慎，注意個人資料保護，勿隨意連結當地無線網路。

國安人士今天表示，中國近期積極舉辦兩岸青年交流，甚至低價誘拉，以豐富行程但低廉的金額吸引學生報名，而今年由於禁團令未解，參訪團改以讓學生自行處理機票，到當地機場落地後再由主辦單位招待食宿與活動。

這名人士表示，中國與其他民主國家最大的不同，是幾乎所有大學都「內建統戰部」，打著學術交流的營隊開營儀式時，也多由統戰部門的領導幹部授旗、發表講話。在營隊期間更有人扮演輔導與協助的角色，當學生遇到問題或是有需求時，盡力滿足學員要求，讓參加營隊的學生對「統戰」降低反感，甚至與中方人員建立私人情誼。

至於行程內容，國安人士表示，包含「紅色體驗」，參訪如毛澤東故居、中國共產黨歷史相關的博物館，達到習近平「講好中國故事」的宣傳效果。

國安單位也分析，中國近期積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，主題相較過去光明正大的統戰作法更加軟性，行程中加入參訪如比亞迪、華為、大疆、騰訊等公司，並以優惠政策吸引台灣學生在當地就學、就業，也透過交流的學生加強兩岸文化、生活的連結，有些營隊甚至鼓勵台灣與中國學生深度交往，希望讓這些學生對中國有不同層面的憧憬。

國安單位提醒，考量中國內部風險日增，各國也紛紛提高前往中國的旅遊警示，歐美留學生赴中比例更是創歷史新低，台灣年輕人在充滿言論自由的國度成長，任何議題都可以不受限制在各個平台討論、發表意見，但前往中國務必高度謹慎，包含參訪過程中千萬要注意個人資料的保護，切勿辦理當地證件避免洩露個資，也不要隨意連結當地無線網路，以免個資遭到盜用或是手機資料被駭，甚至有個人數位足跡遭監控的風險。

中國日前宣布的懲治台獨「22條意見」，以及自7月1日起實施國安新規，國安人士指出，上述相關規範及施行對象都相當模糊，中國海關也可依片面的理由查驗個人手機等電子設備，提醒年輕學子及家長都務必注意相關風險。陸委會也於日前示警，建議民眾審慎評估赴陸必要性，注意對岸國安紅線帶來的風險。

此外，國安人士說，兩岸學生交流多，除了大學姐妹校互相參訪，也有透過台灣政治人物號召、地方政治團體邀訪、民間協會交流等管道，邀請台灣青年學子訪中，像是今年6月，中共統戰媒體台灣網發布一則「台灣淡江大學系主任：希望更多台灣交換生來祖國大陸交流學習」的影片，片中該校某系主任受訪時自稱「來自島內寶島」，更提及學生若到祖國交換學習，能夠獲得非常大收穫。

國安人士也提到，前國民黨主席洪秀柱6日至12日，率領近200名青年參與「海峽兩岸青年發展論壇」，國台辦主任宋濤會見時特別強調，兩岸青年要把握歷史的大勢，堅守民族大義，堅定「反對台獨」和外來干涉等。國內政黨的「青工會」系統出面邀約，或是各類兩岸交流協會，都是協助中國邀訪青年的協力者。

國台辦 國安 陸委會 青年

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