萬那杜總理拜訪華為深圳總部 參觀警務監控科技

太平洋島國萬那杜總理薩威的辦公室今天發布聲明說，正在中國訪問的薩威拜訪了中國電信設備巨頭華為在深圳的總部，並參觀用於強化治安和減少犯罪活動的監控科技。

路透社報導，薩威（Charlot Salwai）今天轉往上海訪問，下週他將出席在東京舉行的日本-太平洋島國峰會（Pacific Islands Leaders Meeting，PALM）。

根據萬那杜政府在社群媒體發布的聲明，華為提供萬那杜首都維拉港（Port Vila）和一些城鎮用於「減少犯罪活動」的數位系統。但薩威辦公室發言人告訴路透社，萬那杜警方目前並未使用華為的監控系統。

萬那杜約有30萬人口，其中約5萬人居住在維拉港。

中國是萬那杜最大外債債權國和主要基礎建設供應國。北京去年與萬那杜達成警務設備協議，又與太平洋島國索羅門群島簽訂安全協議，引發萬那杜最大捐助國和警務合作夥伴澳洲對中國在太平洋島國安全事務的野心表示擔憂。