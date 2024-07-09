陸外交部：反對北約拿中國當藉口 攪亂地區局勢

北約（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）日前在北約峰會前夕表示，將同日韓澳新等國家討論在烏克蘭等問題上合作，共同抵抗俄羅斯、中國、伊朗、北韓等。大陸外交部發言人林劍9日在記者會上表示，中方堅決反對北約對中國的抹黑攻擊和甩鍋推責，「反對北約拿中國當藉口，東進亞太，攪動地區局勢。」

林劍指出，北約作為冷戰的遺存和全球最大的軍事集團，一邊聲稱自己是「區域性」、「防禦性」的組織，一邊不斷的越界擴權，挑動對抗，大搞霸道霸凌。北約所謂的安全是以犧牲別國的安全為代價，其所作所為給全球和地區帶來了極高的安全風險。

林劍說，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，在烏克蘭危機等國際地區熱點問題上的客觀公正立場和建設性作用，早已被國際社會所公認。

林劍稱，中方敦促北約糾正錯誤的對華認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止販賣安全焦慮，停止四處樹立「假想敵」，停止打著「共同防禦」的旗號，搞封閉排他的「小圈子」，切實為促進世界和平穩定發展做點實事。

北約（NATO）從9日開始，於美國華府舉辦為期3天的高峰會，紀念該組織成立75周年，31個成員國領袖以及烏克蘭、日本、韓國、澳洲及歐盟等領導人均將出席。這或將是史托騰伯格任內最後一次峰會，前荷蘭總理呂特（Mark Rutte）將於10月接任新任北約秘書長。