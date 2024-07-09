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港深新建口岸 有望採取一次放行查驗模式

中央社／ 香港9日電

香港保安局長鄧炳強今天透露，香港和中國大陸深圳當局正在商討在新建口岸中實施「合作查驗、一次放行」的通關模式。

鄧炳強在新浪微博發文指出，香港保安局一直致力於促進跨地域人才流通，而港深兩地政府已就興建中的新皇崗口岸及重建後的沙頭角口岸商討實施上述通關模式，期望進一步提升旅客的過關效率。

港深兩地有許多陸路和海路口岸，傳統上採取的通關模式是各查各的，即市民在港深兩地都要檢查證件；由於港深兩地口岸有一段距離，頗為費時。

2018年連接香港和大陸的高鐵通車後，其口岸通關檢查首次使用「一地兩檢」模式，即在香港的西九龍高鐵站內同時設有香港檢查站和「內地」檢查站，旅客在同一站內完成驗證手續後即可登車。

由於兩地口岸在同一站內，旅客通關節省了時間。

至於鄧炳強最新提出的「合作查驗、一次放行」的通關模式，截至目前尚不清楚具體規劃的細節。

香港 高鐵

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