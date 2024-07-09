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我方釋善意！澎湖查扣大陸「三無漁船」 繳清罰款海巡放人

中央社／ 澎湖縣9日電
澎湖海巡隊上月26日查扣的中國一艘「三無」漁船及4名船員，今（9）日在委託繳清新台幣30萬元罰款後，人船立即獲釋放。聯合報記者翁至成／翻攝
澎湖海巡隊上月26日查扣的中國一艘「三無」漁船及4名船員，今（9）日在委託繳清新台幣30萬元罰款後，人船立即獲釋放。聯合報記者翁至成／翻攝

澎湖海巡隊6月26日查扣的中國一艘「三無」漁船及4名船員，今天在委託繳清新台幣30萬元罰款後，人船立即獲釋放。海巡釋出善意，盼促成澎湖籍的「大進滿88號」漁船早日返澎。

澎湖海巡隊6月23日下午3時，在花嶼西北距領海基線外19.5浬處查扣的這艘「三無」（無船名、無船舶證書、無船籍港口登記）中國漁船，船上100多公斤漁獲當場全數海拋，船上4名船員則留置在第七巡隊。遭裁罰新台幣30萬元，今天在委任代表繳清罰款後，下午當即人船釋放並驅離。

海巡署以往扣留越界作業中國漁船，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」裁罰，留置人船都至少30天，這次加快處理「三無」漁船作法，在半個月就處理完畢，地方上認為與協調處理「大進滿88號」遭中國海警查扣有關，也期盼「大進滿88號」在完成繳交罰款後儘速獲得釋放。

依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，大陸船舶違反第32條第1項規定，經扣留者，得處該船舶所有人、營運人或船長、駕駛人30萬元至1000萬元罰鍰。這艘「三無」漁船不到10噸，依規定處30萬元至60萬元罰鍰。

至於「大進滿88號」6月30日出海作業，7月2日在中國領海內違法拖捕小管，遭2艘中國海警船查扣。目前人船留置中國晉江市的圍頭港進行調查，中央與澎湖地方透過各種管道期盼儘快釋放人船。

海巡署 澎湖 罰款

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