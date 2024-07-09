日系車不敵價格戰在中國銷量大減 短期恢復難

日系車在中國陷入困境，豐田、日產、本田等日本車企，今年前半年在中國總銷量減少約13%。中國車企價格戰導致收益惡化，日系車銷量短期難以恢復，需要調整既有生產體制，同時擴大電動車的研發。

日經中文新聞網今日報導，從6月單月銷量來看，豐田（Toyota）年減12.9%，日產（Nissan）年減23.6%，降至5萬2852輛。降幅最大的是本田（Honda），前半年銷量減少21.5%，6月單月減少39%。中國市場的銷量占3家日系車企全球銷量的2至3成，因此銷量下滑會對收益產生巨大影響。

報導指出，中國車企猛烈的價格戰是日本車企銷量下滑的主因之一。在比亞迪今年2月實施最高人民幣2萬元（約新台幣9萬元）的降價措施前，日產主力轎車「軒逸（Sylphy）」的銷量超過比亞迪的插電式混合動力車「秦PLUS」，降價後比亞迪則迅速超過日產。

同樣受影響的還有豐田的「卡羅拉（Corolla）」，去年每月銷量還有1至2萬輛，但今年2月之後銷量降至1萬輛以下。

其次，報導指出，隨著電動車（EV）及插電式混合動力車（PHV）等新能源車的普及，包括混合動力車（HV）在內的內燃機汽車市場急遽萎縮，這是原本日系車占優勢的一塊。

根據中國汽車工業協會的數據，中國內燃機汽車銷量在2023年部分單月超過130萬輛，但目前已跌破100萬輛，今年5月銷量只有86萬輛。

日本和歐洲車企在電動車及插電式混合動力車產品線相對落後於中國，內燃機汽車一直是他們的營利來源，隨著這塊市場萎縮，一家日本車企表示已開始了生存競爭。

各廠商紛紛調整生產體制，如日產6月首度關閉中國江蘇的乘用車工廠；本田也在5月宣布，在廣州的合資企業中徵集自願離職員工，約有1700人報名。日本各車企的高層也前往中國研究調整方案、了解市場動向。

報導表示，不少觀點認為中國市場的價格競爭將持續一段時間，短期內銷量很難恢復。為了在中國生存，日本車企需要調整生產體制進行瘦身，同時擴大電動車的研發。