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漁船遭扣台灣先釋善意？ 澎湖扣陸的三無漁船預計今放回

聯合報／ 記者王勇超林保光／澎湖即時報導
澎湖海巡隊6月23日登檢大陸1艘「三無船舶」，正扣船海拋漁獲情形。記者林保光／翻攝
澎湖海巡隊6月23日登檢大陸1艘「三無船舶」，正扣船海拋漁獲情形。記者林保光／翻攝

1艘大陸漁船6月23日進入澎湖花嶼禁制海域作業，因這艘船又是無船名、無船舶證書及船籍港口登記的「三無船舶」，經海巡署澎湖海巡隊追船登檢後，押返馬公港，船東聯繫同意繳罰款，海巡署表示，將在確定繳罰款後，預計今天下午放回人船。

6月23日這艘「三無船舶」在花嶼西北距領海基線外19.5浬處作業，海巡署第十三巡防區指揮部據報，派遣澎湖海巡隊編號「3519」巡防艇，在當天下午3時找到這艘船，發覺這艘大陸漁船船名已遭塗抹成無船名，進入台灣24海里禁制水域內作業，海巡人員要登檢時，這艘船馬上起錨拒檢，加速逃逸。

海巡艇追緝攔下這艘船，發現船上有4名船員，約100公斤漁獲也全數海拋，將船員送往金馬澎分署第七岸巡隊留置，由海巡署裁罰30萬元。

據海巡人員說，以往都是繳完罰款就放船，這次則是在留置調查以後，對方才同意繳罰款，如確定船東委託人繳罰款後，下午就會放回人船。

外界傳言，是因為澎湖籍大進滿88號漁船遭陸方扣押，我方才「釋出善意」要放走這艘三無船舶，不過對有關大進滿88號漁船贖回的事情，船廠回應說外界傳言多，目前船隻交涉尚無進展。

海巡署 澎湖 罰款

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