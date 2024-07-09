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香港迄今最大宗國安案 3前高官為認罪胡志偉求情

中央社／ 香港9日電

香港迄今最大宗國家安全案件泛民主派初選案進入罪行成立者求情（減刑答辯）階段，據報導，認罪的民主黨前主席胡志偉獲3名前高官為他寫求情信。

綜合本地媒體報導，辯方昨天在庭上透露，3位前高官為胡志偉向法官寫求情信，指胡志偉為人溫和理性，備受各界尊重；他們是前運輸及房屋局（部門已分拆）局長張炳良及副局長邱誠武，以及勞工及福利局前局長羅致光。

據報導，胡志偉的辯護律師還在庭上表示，胡志偉沒有提倡「攬炒」和無差別否決財政預算案，即使違反顛覆國家政權罪，也只是「積極參加者」，應判較低刑期。

香港國安法規定，犯下顛覆國家政權罪的人，首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；對積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

根據法官在今年5月30日的判決中指出，首被告香港大學法律學院前副教授戴耀廷是計畫的大腦及主要推手。

戴耀廷等人發起初選的目的，是要獲得立法會「35+」議席，即議席過半，逼政府回應「反送中」運動所提出的「五大訴求」。

戴耀廷也提出「攬炒十步曲」，包括無差別否決政府撥款，而根據基本法，財政預算案如果兩次遭否決，行政長官（特首）就要解散立法會，重選的立法會再否決預算案的話，特首就要辭職。

2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+初選」，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數議席。

2021年初，警方拘捕了53人，其後起訴其中47人，包括戴耀廷、前眾志秘書長黃之鋒，以及大批立法會前議員，包括楊岳橋、區諾軒、胡志偉、毛孟靜、范國威和郭家麒等，大部分人不獲准交保外出，至今被收押約3年。

這起案件自2021年3月起進入審理程序，期間有31人認罪，16人否認控罪。今年5月30日，16名不認罪的被告中，14人罪成，其餘2人罪名不成立，律政司已表示會就其中一名罪名不成立者提出上訴。

「初選」舉行期間，中國國務院港澳事務辦公室、北京中央駐港聯絡辦公室曾發表聲明，譴責戴耀廷等人和民主動力組織「初選」，目的是要推翻特區政府，奪取管治權，是公然挑戰基本法和香港國安法。

時任特首林鄭月娥曾警告，所謂「初選」的目的，是要阻撓政府所有政策，這可能違反香港國安法中的顛覆國家政權罪。

香港國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬於顛覆國家政權罪。

這是2020年香港國安法實施後，本地最大一起國家安全案件。

國安法 立法會 香港

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