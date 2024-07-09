釋善意？陸「三無」漁船遭我查扣 繳清30萬罰鍰...海巡署最快今放人

一艘大陸籍「三無」漁船，上月23日在澎湖花嶼海域遭海巡隊登檢押返，船上約100公斤漁獲全數海拋，船上4人正在金馬澎分署第七岸巡隊留置室等待進一步調查。根據最新消息，海巡署待大陸船東繳清罰鍰30萬元，最快今天下午就會放人放船，並驅離。

據了解，海巡署有別於以往查扣大陸越界漁船，留置天數往往超過20天，甚至長達30天，這次「加快處理」，事發16天，今天通知大陸船東繳清違規的30萬罰鍰，最快今天下午就會放船放人；外界認為跟7月2日發生澎湖漁船遭大陸押回事件有關，是向對岸釋出善意。

根據台灣地區與大陸地區人民關係條例，大陸船舶違反第32條第1項規定，經扣留者，得處該船舶所有人、營運人或船長、駕駛人30萬元至1000萬元罰鍰；由於該艘漁船不到10噸，依規定將面臨30萬元至60萬元罰鍰。