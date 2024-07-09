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專家：三中全會所謂改革戴著鐐銬 無法提振信心

中央社／ 北京9日電

中國問題專家鄧聿文表示，即將登場的中共20屆三中全會主打口號是改革，但從當局近期發出的密集訊號來看，這次三中全會的所謂改革可稱為「戴著鐐銬的改革」，不會扭轉社會信心。

中共20屆三中全會將於15至18日在北京召開，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

鄧聿文8日在美國之音中文網發表評論文章說，從當局去年底中央經濟工作會議開始唱起改革的調子，到今年2月掀起一波改革文宣小高潮，一些觀察家認為三中全會應會高舉改革旗號。

文章分析，作出如此判斷並非只因官方文宣，而是中國當前已走到一個歷史岔路口，當局必須再次借重改革名號挽救民心，並且提振士氣、走出困境；但回顧過去，以18屆三中全會來說，當時的全面深化改革決定「把準了脈」，提出的改革總目標是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，「目標本來是符合歷史發展方向的」。

只是，文章指出，10年下來，中國的制度、尤其政治制度不但沒有朝著現代化邁進，反而加速後退，「退回到以一人之意志主宰全黨和全民之意志的帝制時代」；當局宣稱的「在許多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構」與改革毫無關係，或是打著改革旗號的反改革，後果也就有目共睹，包括經濟蕭條、社會迷茫、信心崩潰、官員「躺平」，無論對個人前途或國家未來，多數人都喪失了前行動力。

鄧聿文認為，中共當局或許意識到再這樣下去統治前景堪憂，所以在強力管控的同時也需為市場注入一些信心，給民眾一點希望，讓經濟恢復一些活力，因此借助三中全會重啟改革訊號，用改革這塊招牌給社會打一劑強心針。

這位學者表示，從官媒和學者透露的消息觀察，這次三中全會不排除在某些具體領域會有政策突破，例如財政體制改革，但與此同時，這次改革雖號稱進一步全面改革，「指望政治上有所鬆動，黨的控制力度有所減弱，社會整體的嚴厲氛圍有所緩和，基本緣木求魚」。

他指出，中共中央政治局會議說得非常明白，進一步全面深化改革要貫徹6個原則，其中第1條是「堅持黨的全面領導，堅定維護黨中央權威和集中統一領導，發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，把黨的領導貫穿改革各方面全過程，確保改革始終沿著正確政治方向前進」。

鄧聿文在文章強調，「說白了，無論改什麼、怎麼改，政治上的一人專權，是絕不能變的」。在這個前提下，為解決目前的經濟困難可以有限度針對具體問題放鬆某些控制，收縮一點政府權力，但如此一來，當局所強調的「改革要堅決破除妨礙推進中國式現代化的思想觀念和體制機制弊端，著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾」，也就成空話。

他認為，這次改革實際是「戴著鐐銬的改革」，即使經濟政策有某些具體突破，但由於政治的緊箍咒依舊，不會根本扭轉社會信心，中國依然面臨「向何處去」的問題。

中共 機制

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