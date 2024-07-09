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傳陸媒介入節目 陸委會：提供資訊由檢調續處

中央社／ 台北9日電

針對新華社駐點記者涉及介入台灣政論節目案，陸委會今天表示已完成行政調查，由於行政調查的侷限性，會將搜集的相關資訊，提供檢調續處，並尊重司法機關的司法調查。

對於媒體報導陸媒駐點記者涉及台灣政論節目案，陸委會今天表示，已會同主管機關文化部、通傳會完成相關行政調查。

陸委會指出，為具體了解該案詳細情形，文化部發函要求協助申請新華社記者來台之邀請單位提出說明，會同陸委會約晤新華社目前在台駐點記者，並分別洽詢該案報導媒體及被指涉電視台。通傳會另發函「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」及「中華民國電視學會公協會」，請其洽會員注意並瞭解所屬政論節目有無相關情形。

陸委會表示，該案報導媒體表示，所報新聞皆有所本，且經合理查證，基於新聞倫理，不便透露消息來源；被指涉的陸媒駐點記者與電視台則均否認媒體報導指涉內容，邀請單位亦表示無從獲悉報導依據。

陸委會指出，針對行政調查部分，相關主管機關已依權責要求涉案單位及人員說明，查察事項已完成告一段落。由於行政調查的侷限性，該案所蒐集案內相關資訊，將提供檢調進行續處，並尊重司法機關的司法調查。

陸委會表示，該案陸媒記者是依據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」申請來台駐點，目前採專案方式辦理，由文化部及陸委會進行個案評估、專案許可，經內政部移民署聯審會討論後，核發入出境證。

陸委會指出，駐點記者在台應遵守「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」等相關規定，如有「從事與許可目的不符之活動」或「採訪期間變換所屬媒體或喪失新聞人員身分」，文化部得廢止其記者證，移民署得廢止其入出境許可證。

陸委會強調，文化部及陸委會將強化陸媒駐點記者來台管理機制，持續依規定採專案方式以及移民署聯審會機制辦理，檢視是否依許可事由在台採報，進行個案評估、專案許可；並加強要求駐點記者須確實遵守政府法令規範，不得從事與許可目的不符之活動，倘涉有違法情事，將依法嚴處。

文化部 移民署 陸委會

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