李澤鉅：香港設立家族辦公室制度化

香港首富李嘉誠長子李澤鉅透過發言人就是否在港設立家族辦公室一事回應，表示「會就於香港成立家族辦公室一事制度化」，此舉備受外界關注。

為了吸引外來資金，以鞏固香港的金融中心地位，港府近年大力鼓勵本地及富豪在港成立家族辦公室，而外界一直關注李嘉誠家族的反應，因為其家族的舉動，可能會成為其他富豪家族的標竿。

綜合本地媒體報導，長實董事會主席兼董事總經理李澤鉅昨天透過發言人指出，「李氏家族一直於香港進行不同投資，會就於香港成立家族辦公室一事制度化，管理人包括共事多年的友好同事及家族成員。」

有本地媒體就此解讀，李嘉誠家族準備在港設立家族辦公室；星島日報並引述相關專家表示，李嘉誠家族對外釋出了未來繼續留港投資的訊息。

報導指出，李嘉誠家族除了擁有市值港幣4500億元（約新台幣1兆8900億元）的香港上市公司外，李嘉誠多年來也投資了大量技術革新企業，並於2006年將1/3的財產注入李嘉誠基金會，當時規模達90億美元（約新台幣2950億元）。

基金會自1980年成立至今，在推動教育、醫療及公益扶貧項目方面捐贈了超過港幣300億元。

另有報導指出，李嘉誠早就為財富傳承做好部署，但是否成立家族辦公室一直沒有定案，這是他們首度就此發聲。

所謂的家族辦公室，是指專門為富裕家族提供投資管理和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族的自有資金。

家族辦公室的概念，有別於傳統富豪家族成立信託、基金會及控股公司的做法。