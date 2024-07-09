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中國指控菲律賓「坐灘」仁愛暗沙 破壞珊瑚礁生態

中央社／ 台北9日電

中菲南海爭端持續，中國自然資源部南海生態中心等部門昨天發表報告，指控菲律賓軍艦長期在南沙群島仁愛礁（仁愛暗沙）「非法坐灘」，嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統。

人民日報8日報導，中國自然資源部南海生態中心和自然資源部南海發展研究院共同編制的「仁愛礁非法『坐灘』軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」於8日發布，報告基於衛星遙感和現場調查數據，首次全面系統評估仁愛礁珊瑚礁生態系統狀況，並深入分析仁愛礁珊瑚礁生態系統退化原因。

報告指出，菲律賓軍艦長期在「中國南沙群島的仁愛礁非法坐灘，已經嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性」。

報告指出，仁愛礁礁坪和潟湖坡區域造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，軍艦周邊降幅尤為明顯；軍艦附近存在大量珊瑚礁碎塊和死亡的珊瑚；潟湖坡處的造礁石珊瑚種類數和覆蓋率明顯低於向海坡一側；礁區的大型底棲無脊椎動物種群結構出現失衡，軍艦周邊尤為嚴重；礁區海水中重金屬、油類、活性磷酸鹽含量明顯高於歷史記錄；在礁區散布有漁網等各類人為棄置物。

報告又指出，導致仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到破壞的主要因素是菲律賓軍艦非法「坐灘」及其相關聯的人類活動。一是軍艦非法「坐灘」過程對珊瑚礁生態系統造成致命性破壞，其長期「坐灘」又對周邊區域珊瑚的生長與恢復產生了較大抑制性影響。

二是軍艦鏽蝕破損導致重金屬釋出及艦上人員生活垃圾與污水排放等，長期危害珊瑚的健康生長；三是菲律賓漁船和艦上人員在漁業活動中棄置的漁網漁線等，嚴重影響珊瑚礁生態系統健康。

報告表示，菲律賓應將非法「坐灘」軍艦清走，消除污染源，避免繼續對仁愛礁珊瑚礁生態系統造成持續性和累積性危害。

珊瑚 菲律賓 軍艦

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