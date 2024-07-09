兩岸青年發展論壇／宋濤批綠謀獨挑釁 力推兩岸交流

第七屆兩岸青年發展論壇昨在杭州舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞時向兩岸青年喊話，全力守護共同家園，要與民進黨當局的「謀獨挑釁」行徑和外部勢力「以台制華」圖謀，進行堅決鬥爭。他並稱，歡迎台灣青年到大陸圓夢，大陸將採取更有力措施，積極推動兩岸交流、交往、交融。

宋濤在活動前會見與會的國民黨前主席洪秀柱時稱，要切實推進兩岸青年的交往交流、互學互鑒，也希望兩岸青年把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反對台獨和外來干涉，投身於中國式現代化建設中。

洪秀柱提到，現在台灣教改情況影響到兩岸關係；教改讓台灣下一代思想改變，不知兩岸歷史，不知兩岸血脈相連的關係。她稱這會影響兩岸安全、安定，還會影響青年前途與未來。希望透過論壇讓兩岸年輕人因交往有更多了解。