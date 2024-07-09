陸控菲艦「坐灘」 毀仁愛礁生態

中國大陸自然資源部南海生態中心和南海發展研究院昨聯合發布調查報告指稱，菲律賓軍艦長期「坐灘」，已對仁愛礁珊瑚礁生態系統造成致命性破壞，嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

澎湃新聞報導，今年四至六月，大陸自然資源部南海生態中心聯合南海發展研究院，採用衛星遙感和現場調查方式，對仁愛礁珊瑚礁生態系統狀況進行調查評估，並於昨天發布「仁愛礁非法『坐灘』軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」。

調查發現，由於菲國軍艦自一九九九年起長期「坐灘」仁愛礁，導致仁愛礁礁坪和潟湖坡區域造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，坐灘軍艦周邊降幅尤為明顯。同時，仁愛礁礁區海水中的重金屬、活性磷酸鹽和油類含量明顯高於歷史紀錄，仁愛礁礁區還散布著各類人為棄置物，包括漁網、漁線、特殊漁具及麻繩、塑膠圈、鐵餅、玻璃瓶、塑膠瓶和木棍等等，一些棄置物有產自菲律賓的標識。

大陸自然資源部南海生態中心主任李團結稱，廿五年來，坐灘軍艦長期有人看守，菲船舶、飛機定期為其補給物資。艦上人員焚燒和棄置生產生活垃圾、排放汙水；菲漁船和艦上人員頻繁在仁愛礁海域開展漁業活動；菲非法運送建築材料，不斷對坐灘軍艦進行加固、為船體塗刷油漆。二○一七年後，菲國還在坐灘軍艦甲板上不斷搭建臨時設施，約九成的甲板已被覆蓋。

大陸自然資源部南海生態中心科學家熊小飛說，仁愛礁是個很美麗的地方，只有消除汙染源，才能避免繼續對仁愛礁珊瑚礁生態系統造成危害。