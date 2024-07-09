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匈總理突訪習近平 斡旋俄烏戰爭

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
匈牙利總理奧班（左）昨突訪北京與大陸國家主席習近平（右）會面，試圖斡旋俄烏戰爭。（法新社）
匈牙利總理奧班（左）昨突訪北京與大陸國家主席習近平（右）會面，試圖斡旋俄烏戰爭。（法新社）

繼上周先後訪問烏克蘭和俄羅斯，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）昨突訪北京，與大陸國家主席習近平會面，試圖斡旋俄烏戰爭。奧班透過社群平台發文稱，中國是創造俄烏戰爭和平條件的關鍵力量，這是他此次訪中原因。習近平則提出「戰場不外溢」等三原則，但也強調，只有所有大國都發揮正能量而非負能量，這場衝突（俄烏戰爭）才能盡早出現停火曙光。匈牙利政府稱，奧班結束訪中行程後，將前往華盛頓出席北約峰會。

綜合外電和陸媒報導，這是匈牙利自七月一日接任歐盟輪值主席國後，奧班第三次突然出訪。他上周曾先後訪問烏克蘭和俄羅斯，執行其「和平使命」。不過，他的莫斯科之行受到歐盟和基輔當局的譴責。歐盟強調，奧班無權代表歐盟對外事務，其作為沒有得到其他歐盟成員國授權。

大陸外交部是在昨上午七時發布訊息，證實奧班將來訪，並會見習近平。澎湃新聞引述外交人士說，奧班此行是一次「突然」訪問。

央視昨中午發布習近平在北京釣魚台國賓館會見奧班，雙方重點就「烏克蘭危機」進行深入溝通。奧班通報了近日訪問烏克蘭和俄羅斯有關情況。

習近平強調，當前重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，盡快推動局勢降溫。國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供助力。他並稱，只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能盡早出現停火曙光。中方持續以自己的方式積極勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。

奧班昨透過社群平台發文稱，俄烏戰爭何時結束，除了交戰雙方外，還取決於美國、歐盟和中國三個世界大國的決定。在他與交戰各方會面後，這就是他來到北京的原因。

大陸外交部記者會有外媒提問，奧班這次訪中是代表歐盟或匈牙利？發言人林劍未直接回答，僅稱習近平與奧班就雙邊關係、中歐關係及共同關心的問題交換了意見。

俄烏戰爭 歐盟 習近平

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