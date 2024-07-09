國台辦 喊推兩岸交往
第七屆兩岸青年發展論壇8日在杭州舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞時向兩岸青年喊話，歡迎台灣青年到大陸圓夢，大陸將採取更有力措施，積極推動兩岸交流、交往、交融。
宋濤在活動前會見與會的國民黨前主席洪秀柱時稱，要切實推進兩岸青年的交往交流、互學互鑒，也希望兩岸青年把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反對台獨和外來干涉，投身於中國式現代化建設中。
洪秀柱提到，現在台灣教改情況影響到兩岸關係；教改讓台灣下一代思想改變，不知道兩岸歷史，不知道兩岸血脈相連的關係。她稱這會影響到兩岸的安全、安定，還會影響青年的前途與未來。希望透過論壇讓兩岸年輕人因交往有更多了解。
宋濤批評民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖以外謀獨、以武謀獨，是導致台海局勢緊張動盪的根源。他又稱，守護共同家園，就是要與民進黨當局的謀獨挑釁行徑和外部勢力以台制華的圖謀，進行堅決鬥爭，「絕不允許任何人、任何勢力，把台灣從祖國分裂出去」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言