國台辦 喊推兩岸交往

第七屆兩岸青年發展論壇8日在杭州舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞時向兩岸青年喊話，歡迎台灣青年到大陸圓夢，大陸將採取更有力措施，積極推動兩岸交流、交往、交融。

宋濤在活動前會見與會的國民黨前主席洪秀柱時稱，要切實推進兩岸青年的交往交流、互學互鑒，也希望兩岸青年把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反對台獨和外來干涉，投身於中國式現代化建設中。

洪秀柱提到，現在台灣教改情況影響到兩岸關係；教改讓台灣下一代思想改變，不知道兩岸歷史，不知道兩岸血脈相連的關係。她稱這會影響到兩岸的安全、安定，還會影響青年的前途與未來。希望透過論壇讓兩岸年輕人因交往有更多了解。

宋濤批評民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖以外謀獨、以武謀獨，是導致台海局勢緊張動盪的根源。他又稱，守護共同家園，就是要與民進黨當局的謀獨挑釁行徑和外部勢力以台制華的圖謀，進行堅決鬥爭，「絕不允許任何人、任何勢力，把台灣從祖國分裂出去」。