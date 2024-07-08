王滬寧：暢通國內大循環 主導中國新發展格局

中國全國政協主席王滬寧今天在北京出席「暢通國內大循環調研協商座談會」時說，「暢通國內大循環」是提升中國經濟發展水平的「戰略抉擇」，在構建「新發展格局」中「居於主體地位、發揮主導作用」。

新華社報導，這場與「國內大循環」有關的座談會，由兼任中共中央統戰部長的中國全國政協副主席石泰峰主持，國家發改委、科技部、財政部、交通運輸部、商務部、市場監管總局主管官員與會。並由中國國民黨革命委員會、中國民主同盟、中國致公黨、九三學社、台灣民主自治同盟等中國「民主黨派」中央主席與會說明「調研成果」。

王滬寧說，加快構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的「新發展格局」，是以中共總書記習近平為核心的中共中央立足實現「第二個百年奮鬥目標」、統籌發展和安全作出的戰略決策，是貫徹新發展理念、推動高質量發展的戰略舉措，是把握發展主動權的戰略部署。

他強調，要深入學習領會習近平關於構建「新發展格局」的論述和中共20大決策部署，深刻把握「暢通國內大循環」的重要意義和實踐要求，增強建言資政的針對性和實效性。

王滬寧表示，「暢通國內大循環」是提升中國經濟發展水平、塑造中國國際經濟合作與競爭新優勢的戰略抉擇，在構建「新發展格局」中「居於主體地位、發揮主導作用」。

他指出，（各「民主黨派」）要緊緊圍繞「暢通國內大循環」的主題，聚焦「黨（中共）和政府關心的重點、社會關切的熱點、企業和基層關心的焦點」持續深化研究，形成高品質調研成果。