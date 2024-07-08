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陸控菲律賓軍艦長期「坐灘」 已嚴重破壞仁愛礁生態

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸的調查稱，仁愛礁菲國「坐灘」軍艦海底固定處的珊瑚已經死亡。（圖／取自澎湃新聞）
中國大陸的調查稱，仁愛礁菲國「坐灘」軍艦海底固定處的珊瑚已經死亡。（圖／取自澎湃新聞）

大陸自然資源部南海生態中心、自然資源部南海發展研究院8日連袂發布一份調查報告指稱，菲律賓軍艦長期「坐灘」，已對仁愛礁珊瑚礁生態系統造成致命性破壞，嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

據上海澎湃新聞報導，今年4月至6月，大陸自然資源部南海生態中心聯合自然資源部南海發展研究院，採用衛星遙感和現場調查方式，對仁愛礁珊瑚礁生態系統狀況進行調查評估，並於8日發布《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》。

調查發現，由於菲國軍艦自1999年起長期「坐灘」仁愛礁，導致仁愛礁礁坪和潟湖坡區域造礁石珊瑚覆蓋面積大幅下降，「坐灘」軍艦周邊降幅尤為明顯。

與此同時，仁愛礁礁區海水中的重金屬、活性磷酸鹽（以磷計）和油類含量明顯高於歷史記錄，仁愛礁礁區還散布著各類人為棄置物，包括漁網、漁線、特殊漁具以及麻繩、塑膠圈、鐵餅、玻璃瓶、塑料瓶和木棍等等，一些棄置物有產自菲律賓的標識。

大陸自然資源部南海生態中心主任李團結稱，25年來，「坐灘」軍艦長期有人看守，菲船舶、飛機定期為其補給物資。同時，艦上人員焚燒和棄置生產生活垃圾、排放汙水；菲漁船和艦上人員頻繁在仁愛礁海域開展漁業活動；菲非法運送建築材料，不斷對非法「坐灘」軍艦進行加固、給船體塗刷油漆。

李團結指出，2017年後，菲國還在「坐灘」軍艦甲板上不斷搭建臨時設施，約90%的甲板已被覆蓋。目前，「坐灘」軍艦船體已經破敗不堪、銹跡斑斑，多處出現破損。

大陸自然資源部南海生態中心航次首席科學家熊小飛說，「仁愛礁是個很美麗的地方，只有消除汙染源，才能避免繼續對仁愛礁珊瑚礁生態系統造成持續性、累積性危害。」

大陸指稱，在南海仁愛礁菲國軍艦「坐灘」處附近水下，散布著漁網和漁線。（圖／取自澎湃新聞）
大陸指稱，在南海仁愛礁菲國軍艦「坐灘」處附近水下，散布著漁網和漁線。（圖／取自澎湃新聞）
根據大陸說法，仁愛礁礁區散布著各類人為棄置物，包括漁網、漁線、特殊漁具以及麻繩等。（圖／取自澎湃新聞）
根據大陸說法，仁愛礁礁區散布著各類人為棄置物，包括漁網、漁線、特殊漁具以及麻繩等。（圖／取自澎湃新聞）

南海 珊瑚 軍艦

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