陸國台辦主任宋濤：與民進黨當局「謀獨挑釁」行徑堅決鬥爭

第七屆海峽兩岸青年發展論壇開幕會暨主論壇8日下午在浙江杭州舉行，大陸國台辦主任宋濤在開幕會致詞上向兩岸青年喊話，全力守護共同家園，要與民進黨當局的謀獨挑釁行徑和外部勢力以台制華的圖謀，進行堅決的鬥爭。他並表示，歡迎台灣青年到大陸圓夢，稱將採取更有力的措施，積極推動兩岸的交流、交往、交融。

宋濤表示，青年是國家的希望，要全力守護海峽兩岸共同家園。他批評民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖以外謀獨，以武謀獨，是導致台海局勢緊張動盪的根源。他接著強調，守護共同家園，「就是要與民進黨當局的謀獨挑釁行徑和外部勢力以台制華的圖謀，進行堅決的鬥爭」，絕不允許任何人、任何勢力，把台灣從祖國分裂出去。

宋濤說，推動兩岸關係和平化，關鍵是堅持體現一個中國原則的九二共識，核心是對兩岸同屬一個國家、同屬中華民族的基本知識有共同的認知。

宋濤還說，時代在變，環境在變，但發展兩岸關係的基礎不能變，實現祖國統一的目標不能變，喊話兩岸青年堅定站在「歷史正確的一邊」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，「為推動兩岸關係重回和平發展的道路，推進祖國統一進程，貢獻青春力量」。

宋濤並表示，民進黨當局和極少數台獨分子罔顧歷史，混淆事實，宣揚台獨謬論，煽動兩岸對立對抗，阻礙兩岸交流交往，這一圖謀不可能得逞。他喊話兩岸青年要踴躍投身中國式現代化的建設，並表示「將採取更有力的措施來積極推動兩岸的交流、交往、交融，持續增進兩岸同胞的利益福祉」。

第七屆海峽兩岸青年發展論壇7月6日至12日在浙江等地舉辦，今年活動以「同心同行，共創未來」為主題，8日下午在浙江省人民大會堂舉行開幕會暨主論壇，包含大陸國台辦主任宋濤，國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等在會上致詞。國台辦日前表示，兩岸有關方面嘉賓、各界青年代表等約800人參加此次論壇有關活動。