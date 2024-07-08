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達賴喇嘛生日布林肯祝賀 中國促美遵守涉藏承諾

中央社／ 北京8日電
西藏精神領袖達賴喇嘛。法新社
西藏精神領袖達賴喇嘛。法新社

美國國務卿布林肯日前發文祝賀西藏精神領袖達賴喇嘛89歲生日。對此，中國外交部今天促美「充分認清涉藏問題的重要性和敏感性，恪守在涉藏問題上的承諾」。

澎湃新聞報導，有媒體下午在中國外交部例行記者會提及布林肯（Antony Blinken）日前發文祝賀達賴喇嘛生日，中國外交部發言人林劍回答時作了上述表示。

林劍指出，中國政府在涉藏問題上的政策和立場是一貫和明確的，「西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉」。

林劍強調，「我們敦促美方充分認清涉藏問題的重要性和敏感性，切實尊重中方的核心利益，認清達賴集團『反華分裂』的本質，恪守在涉藏問題上的承諾，停止以任何方式為『藏獨勢力』從事反華分裂活動站台背書」。

布林肯6日在美國國務院官網發表聲明，祝賀達賴喇嘛89歲生日 ，並重申美國支持保護西藏語言、宗教和文化傳統，包括自由選擇宗教領袖的努力。

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