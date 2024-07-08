歐盟大使：歐中交流迄未恢復 不快經驗與美中相同

歐盟駐中大使庹堯誨7日在北京清華大學舉辦的一場論壇上公開表示，疫情爆發至今，中國與歐盟間的民間交流並未恢復。他並針對美國駐中大使伯恩斯6月間指控中方迫使美中民間無法交流直指，「這也是我們的經驗」。

庹堯誨同時就烏克蘭戰爭質疑歐盟與中國的關係說，俄羅斯侵略烏克蘭，對中國的形象造成了巨大傷害，而中國不久前缺席烏克蘭和平峰會，傷害更大。當歐盟放眼大西洋彼岸時，能看到盟友美國正在提供幫助，而當歐盟放眼東方時，中國卻沒有提供任何幫助。

南華早報報導，庹堯誨（Jorge Toledo）在北京清華大學舉辦的「世界和平論壇」發言時表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，中國與歐盟間的民間交流不但沒有恢復，反而離疫情前的水準「非常遙遠」。

報導直指，庹堯誨的表述，呼應了伯恩斯（Nicholas Burns）6月間指控中方阻礙民間對外交流的上述看法。

伯恩斯6月間受訪時指控，中國當局迫使美中民間的交流變得「不可能」。自2023年11月至他受訪前，中國方面干擾了美國大使館舉辦的61場公開活動。

庹堯誨對伯恩斯的指控直言，「這也是我們的經驗」。他並表示，歐盟原以為一旦中國取消了防疫封控措施，就能再次自由地與中國教授、學生和智庫會面。結果不然，「他們都需要得到授權才能與我們見面，而且有時還等不到授權」。

庹堯誨並表示，歐盟與中國的關係已經變得更緊張。他不認為雙方的關係已有改善，而是正處於一個困難的時刻。以先前在日內瓦舉行的烏克蘭和平峰會為例，中國的缺席令人非常失望，畢竟烏克蘭戰爭對歐洲而言，是個生死攸關的問題。

他並針對歐盟對中國電動車加徵關稅指出，這一措施既「基於事實」，且「相當合理」。這是因為中國對綠色及高科技產業給予巨額國家補貼支持，造成產能過剩及價格下跌帶來的市場扭曲。

除庹堯誨外，根據報導，同樣出席這場論壇的比利時駐中大使安博寧（Bruno Angelet）也表示，烏克蘭戰爭仍然是歐洲的首要議題之一。而中國長期以來奉行的「和平共處五項原則」中，即包括「相互尊重主權和領土完整」。但當這一關鍵原則被違反時，中國「怎麼能自稱『中立』呢？」，這讓歐洲國家深感擔憂。