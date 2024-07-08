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法媒指稱 大陸第四艘航艦仍將採常規動力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸第四艘航艦最可能是福建艦的姐妹艦，依然是傳統動力航母。（新華社）
大陸第四艘航艦最可能是福建艦的姐妹艦，依然是傳統動力航母。（新華社）

大陸軍事專家早前提出，正在進行海試的電磁彈射福建艦可能已開始建造同型姐妹艦，只是尚未確定是與福建艦相同的常規動力或是核動力。有法國軍事網站專欄指出，該艘與福建艦同級的航母是一艘改良版的電磁彈射型航艦，仍採用常規動力推進，在建造過程中沒有遭遇到技術障礙。

法媒《梅塔防衛》（MetaDefense）專欄指出，中共解放軍海軍政委袁華志在今年3月人大會議期間對媒體表示，有關第四艘航艦是否為核動力，中共中央很快就會正式對外公布。另，建造新航艦過程中沒有遭遇到技術上的障礙。

該專欄指出，有許多軍事專家認為，中國要建造核動力航艦尚早，因為中國目前的船用核動力技術還不十分成熟。未來10或15年，解放軍海軍的需求集中在中國周邊的第二島鏈內，傳統動力航空母艦已綽綽有餘，而且它比核動力航艦更經濟、更易於設計和建造。

文章指出，除了第一艘航艦遼寧艦之外，中國2017年又有一艘同級的山東艦服役，第三艘航艦福建艦於2022年6月下水，已經進行多次海上試驗，最早可能於2025年正式服役。這種連續建造勢頭似乎不會減緩。根據解放軍和官員的說法，中國已經開始建造第四艘航空母艦。

一般相信，中國第四艘航艦最可能是福建艦的姐妹艦，為福建艦改良版，就像山東艦是遼寧艦進化版一樣。

文章指出，較大的尺寸並不是福建艦的唯一優勢，它還擁有一些非常先進的技術，如電磁彈射器，類似於美國福特級航空母艦和法國未來的PANG航空母艦上安裝的彈射器。它的艦載航空兵編隊將由45到60架飛機組成，由彈射版殲-15T戰機、殲-15D電子戰機、殲-35隱身戰機和空警-600空中預警機組成。 

無人機和直升機將進一步完善艦載航空力量，使其具備接近美國尼米茲級和福特級超級航艦的作戰能力。

根據中國官方發布的消息，福建號航空母艦已於本月初開始第三次海試，以檢測動力系統和電力系統等關鍵的艦載設備。

文章最後稱，中共解放軍海軍將在不到10年時間，在學習如何設計、建造和操作此類艦艇的同時，讓四艘大型航艦服役。從目前的發展趨勢來看，解放軍海軍的目標還包括在2045年前擁有一支由十幾艘航艦組成的艦隊，與美國海軍並駕齊驅，甚至超越美國海軍。

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