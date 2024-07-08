709大抓捕9週年 人權律師團：思考突破極權2.0

「709大抓捕」事件屆滿9週年之際，中國人權律師團律師發布文章，指「極權2.0」的時代，中國公民人權必然遭遇更嚴重侵犯，很多人權律師不能正常執業未來可能會更窘困，希望能挺住並思考如何突圍繼續捍衛人權。

維權網今天刊載一篇署名「中國人權律師團律師」文章，指白駒過隙，轉眼709事件已經過去了9年，「忘卻的救主正在路上」。雖然重述苦難回憶當初的勇氣作為歷史紀念的一部分是當然的，但在這個紀念日後，請忘掉當初的榮耀，不要再躺在過去的功勞簿上自我滿足，請思考在極權2.0的時代如何突圍繼續捍衛人權。

文章指，極權政治2.0藉助於大數據，每個人都成為被「鐵幕」籠罩的人，很難看到外面的訊息，相互之間通信也惴惴不安，人權捍衛者幾乎都成了透明人，言論空間急劇縮減，公共發言的禁忌越來越多，玩憲政遊戲的捍衛律師大群被徹底封殺就是明證。

文章再指，4年前人權律師們在709的5周年紀念日發表了「風雨如晦，逆風起飛」聲明，人權律師們做到了，步履艱難地走了過來，在戰戰兢兢中依然前行。

在極權2.0的時代，中國公民的人權必然會遭遇更嚴重更頻繁的侵犯，人權律師仍大有可為，「我們不能離場」。眾所周知，因為權力的迫害，很多人權律師不能正常執業，生活一直很窘困，未來可能會更窘困，但希望仍然能挺住。

雖然「709大抓捕」已過去多年，但北京當局持續打壓和驅趕維權人士，事件當事人和家屬如律師王全璋、李和平等人的家庭都被房東逼遷，甚至出入遭大批便衣警察跟隨，對其仍在小學的孩子造成很大影響。

2015年7月9日起，中國當局在20個省區抓捕上百名律師及維權人士，多名被抓捕的律師曾經處理過政治敏感案件，事件被稱為「709大抓捕」。

中國維權律師面臨極為嚴酷的環境。4年之後，即2019年底又有一波大抓捕維權律師與人士，被稱為「廈門聚會案」。