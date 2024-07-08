宋濤會見洪秀柱：希望兩岸青年「堅定反對台獨」

第七屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式暨主論壇8日下午在浙江杭州舉行，大陸國台辦主任宋濤在開幕式前會見國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱以及台灣青年時表示，希望兩岸青年要把握歷史的大勢，堅守民族大義，「堅定地反對台獨和外來干涉」，並投身於中國式現代化建設中，「為祖國的統一與復興做出貢獻」。

宋濤在會面致詞時，首先轉達了中共總書記習近平對洪秀柱的親切問候，並引述習近平所說，「兩岸青年好，兩岸未來才會好」。他並稱，兩岸青年發展論壇已經連續舉辦七屆，成為了兩岸青年交往交流、互學互建的重要平台。

宋濤表示，要切實地進一步推進兩岸青年的交往交流、互學互建。也希望兩岸青年要把握歷史的大勢，堅守民族大義，堅定地反對台獨和外來干涉，能夠投身於中國式的現代化建設中，「為祖國的統一，為民族的復興，做出你們的貢獻」。

洪秀柱則表示，現在台灣的教改情況影響到兩岸的關係，而且非常嚴重。她指出，教改20年讓台灣下一代的思想有所改變，不知道兩岸的歷史，不知道兩岸血脈相連的關係。她又稱，這會影響到不只是兩岸的安全、安定，還會影響青年的前途與未來。

洪秀柱說，透過論壇重新認識大陸、了解大陸，讓未來兩岸年輕人之間因為交往有更多的了解而有所改變，我覺得這是我們衷心所期盼的一件事情。