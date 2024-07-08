推動俄烏停火 習近平提戰場不外溢等「三原則」

大陸國家主席習近平8日上午在北京釣魚台國賓館會見突然到訪的匈牙利總理歐爾班時指出，俄烏早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。他並提出，當前的重點是遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，盡快推動局勢降溫。

據央視新聞報導，習近平與歐爾班重點就烏克蘭危機進行深入溝通。歐爾班通報了近日訪問烏克蘭和俄羅斯有關情況，習近平則讚賞歐爾班為推動政治解決烏克蘭危機所做努力，並闡述中方有關看法主張。

習近平強調，國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供協助。只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能儘早出現停火曙光。中國一直以自己的方式積極勸和促談，鼓勵並支持一切有利於和平解決危機的努力。中匈的基本主張和努力方向是一致的。中方願同匈方以及有關各方繼續保持溝通。

習近平說，下周，中國共產黨二十屆三中全會將在北京召開，中國將進一步全面深化改革，推動高品質發展和高水準對外開放。這將為中匈合作提供新機會、注入新動能。雙方要保持高層交往，深化政治互信，密切戰略溝通協作，繼續堅定相互支持。

習近平祝賀匈牙利就任歐盟輪值主席國。習近平強調，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突。中歐關係具有戰略意義和世界影響，應該維持穩定健康發展，共同應對全球性挑戰。明年是中國歐盟建交50周年，雙方應該堅持夥伴的正確定位和合作的主流基調，繼續推動雙向開放，加強國際協作，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。希望匈方作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康穩定發展、實現良性互動發揮積極作用。

歐爾班表示，面對當前動盪不安的國際情勢，中國不僅熱愛和平，也提出了一系列建設性的重要倡議，以自己的實際行動證明，中國是促進世界和平的重要穩定力量。匈方高度讚賞和重視中方的作用和影響，願與中方密切戰略溝通協作。匈方主張加強對華合作，反對搞「小圈」和陣營對抗，願以擔任歐盟輪值主席國為契機，積極推動歐中關係健康發展。