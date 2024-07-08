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收回「兩國論」？ 梁文傑：兩岸本來就是「兩岸關係」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
外交及國防委員會今天邀請大陸委員會副主任梁文傑（圖）等部會報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。記者許正宏／攝影
外交及國防委員會今天邀請大陸委員會副主任梁文傑（圖）等部會報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。記者許正宏／攝影

賴清德總統政府上台至今多次提到兩岸互不隸屬，被指是「新兩國論」，陸委會副主委梁文傑日前在廣播節目上也稱，「兩岸實質上就是兩國」，引發爭議。對此，梁文傑8日表示，那是媒體用去脈絡化的方式擷取他的說法，陸委會是依據兩岸人民關係條例成立的，嚴格來講，要講台灣地區與大陸地區，習慣上都是講兩岸，「本來就是兩岸關係」。

梁文傑8日上午赴立院外交及國防委員會並備質詢。針對民眾黨立委林憶君於質詢時問及，賴清德520至今多次說中華民國與中華人民共和國互不隸屬，以及梁文傑日前在接受廣播節目訪問時也表示，兩岸實質上是兩個國家，是否為梁文傑「超譯」賴清德說法？

梁文傑回應稱，那天是在廣播節目以聊天方式接受訪問，但媒體用去脈絡化的方式擷取其說法，「我覺得這個有點不是很精確」。他指出，那天是談到台灣跟大陸的關係，如具有中華民國國民身分的人，才能享有健保資格等這樣的規定，所以大陸人民不能夠使用我方健保。

另，民眾黨立委張啟楷質詢時問到兩岸到底是「兩岸還是兩國」？梁文傑表示，陸委會是依據「台灣地區人民與大陸地區人民關係條例」所成立的，因此嚴格來講，必須要講台灣地區與大陸地區的關係，「習慣上都是講兩岸」。

張啟楷再問，上述說法是收回「兩國」，現在是「兩岸關係」嗎？梁文傑回覆，「當然就是兩岸關係」。他並稱，本月1日在廣播節目所談的事情，「那個不是我講的，是廣播節目主持人（所講）」，本來就是兩岸關係。

梁文傑 賴清德 陸委會

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