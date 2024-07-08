習近平在北京會見匈牙利總理歐爾班

據央視新聞報導，大陸國家主席習近平8日上午在釣魚台國賓館會見匈牙利總理歐爾班。歐爾班甫於上周無預告訪問烏克蘭、俄羅斯。

大陸外交部周一上午突然宣布，歐爾班8日赴華訪問，習近平將會見，就共同關心的問題進行深入溝通。

歐爾班在社交平台X（前稱推特）也發布他抵達北京的照片，大陸副外長華春瑩在機場接機。歐爾班寫道：「和平任務3.0」。

這是自匈牙利7月接任歐盟輪值主席國後，歐爾班第三度進行突訪。歐爾班上周曾先後訪問烏克蘭和俄羅斯，以推進其「和平任務」。此次北京行事歐爾班第三次出人意料的出訪。

歐爾班2日在烏克蘭首都基輔敦促總統澤倫斯基考慮停火，以加速結束與俄羅斯的戰爭。5日歐爾班再赴莫斯科，與俄羅斯總統普亭會面。普亭向歐爾班表示，願意就結束烏克蘭衝突的和平建議進行討論。