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上合組織綠色論壇 習近平：願與各方加強交流合作

中央社／ 北京8日電

上海合作組織國家綠色發展論壇今天在山東青島揭幕，中國國家主席習近平說，中方盼透過論壇與各方加強綠色領域交流合作，助力各國經濟社會可持續發展，促進人與自然和諧共生。

新華社報導，習近平上午向上海合作組織國家綠色發展論壇致賀信作了上述表示。

他說，中國近年堅持綠水青山就是金山銀山的理念，堅定不移走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路，美麗中國建設取得舉世矚目的巨大成就。

習近平強調，上海合作組織是新型國際關係和區域合作的典範。中國近日接任上合組織輪值主席國，願意與各方共同弘揚上海精神，加強團結協作，推動綠色發展，譜寫共同發展新篇章，攜手構建更緊密的上合組織命運共同體。

上海合作組織國家綠色發展論壇8至9日在青島舉行，主題為「攜手綠色發展，推動人與自然和諧共生」，由上海合作組織睦鄰友好合作委員會、中國生態環境部、山東省政府、上海合作組織秘書處共同主辦。

另據青島日報，這次是中國接任上海合作組織輪值主席國後舉辦的第一個大型活動，也是上合組織國家間首個以綠色發展為主題的高級別活動，上合組織部分國家領導人及成員國、觀察員國、對話合作夥伴國環境主管部門、駐中使館代表等300多人與會，論壇期間將簽署中國－上海合作組織生態環保創新基地協議。

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