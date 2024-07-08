中俄明召開「東北-遠東」政府間合作委員會會議

大陸商務部周一在官網公告，經雙方商定，中俄9日將在俄羅斯符拉迪沃斯托克市（中國舊稱「海參崴」）召開「東北-遠東」政府間合作委員會會議。大陸國務院副總理張國清將與俄羅斯副總理兼總統駐遠東聯邦區全權代表特魯特涅夫共同主持會議。

中俄兩國元首甫於上周三在哈薩克舉行的上合峰會上舉行5月中旬以來的第二次會面。

大陸海關總署日前發文稱，同意在吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯符拉迪沃斯托克港（中國舊稱「海參崴」）作為內貿貨物中轉口岸。這代表中國的貨物可穿過中俄邊境，通過符拉迪沃斯托克港出海，再在中國東南沿海港口卸貨。中國將按照國內貨物流通來處理，不必經過出口和進口的繁雜程序。

符拉迪沃斯托克是俄羅斯濱海邊疆區的首府，也是遠東行政中心所在地。「海參崴」是該市的中國傳統名。《璦琿條約》和《中俄北京條約》簽訂後，清廷此地割讓給俄國並被改名為「符拉迪沃斯托克市」。該市臨近俄、中、朝三國交界之處，三面臨海，是俄羅斯在太平洋沿岸最大的港口，並且是俄羅斯太平洋艦隊司令部所在地。