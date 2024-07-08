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比亞迪泰國設廠後 再收購經銷商股權

中央社／ 香港8日電

據報導，中國車企比亞迪正加緊擴張東南亞版圖，繼日前在泰國設廠後，又收購其泰國經銷商Rever Automotive兩成股分。

香港經濟日報今天在報導中表示，據統計，ReverAutomotive在泰國擁有100多間展廳，自2022年開始銷售比亞迪汽車。

比亞迪在泰國的一間汽車工廠於4日正式落成，這是比亞迪在東南亞的首家工廠，預計年產15萬輛汽車。該工廠位於泰國東部羅勇府，除了生產純電動車及混合動力車型外，也會組裝電池及生產其他重要零件。

據報導，比亞迪在泰國新能源汽車市占率超過40%。

截至今早11時，比亞迪在香港交易所的股價報港幣236.8元，微升0.76%。

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