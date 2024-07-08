中共留置澎湖漁船 蔡明彥：海上灰色地帶操作增加
澎湖漁船「大進滿88號」遭中國海警船強行登檢並帶回福建圍頭港，目前仍遭留置。國安局長蔡明彥指出，中共海上灰色地帶操作的頻次確實變高，台灣會繼續在行政管轄海域加強相關巡查，保障合法海事活動。
國安局、大陸委員會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局，上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。
蔡明彥會前答覆媒體相關提問時表示，政府立場很清楚，全力捍衛漁民在海上合法漁事作業權利，並提供相關護漁行動，若漁民進入敏感水域須提高警覺、尊重相關國家法律規定，並呼籲漁民，一但面臨登檢、扣押行為應儘速通報，政府會透過外事單位系統跟相關國家溝通協調。
蔡明彥答覆國民黨立委馬文君質詢時表示，確實注意到中共海警單位不僅在台海，東海、南海動作也很大，包括萬噸級海警船到日本海域巡弋，另一艘剛巡弋完南海海域；中共在海上灰色地帶操作的頻次最近確實變高，台灣會繼續在行政管轄海域加強相關巡查，保護合法海事活動。
馬文君質詢，為何以前不會發生漁民被帶回，但現在卻發生，陸委會副主委梁文傑表示，要視中方海上執法力道，同時漁業署每年5月也會因為中方休漁季，呼籲漁民出海時多注意；至於遭留置的漁民何時返台，梁文傑表示，有透過各種管道了解，「但目前沒有明確消息」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言