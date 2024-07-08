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中共留置澎湖漁船 蔡明彥：海上灰色地帶操作增加

中央社／ 台北8日電
國安局長蔡明彥（前中）。中央社
國安局長蔡明彥（前中）。中央社

澎湖漁船「大進滿88號」遭中國海警船強行登檢並帶回福建圍頭港，目前仍遭留置。國安局長蔡明彥指出，中共海上灰色地帶操作的頻次確實變高，台灣會繼續在行政管轄海域加強相關巡查，保障合法海事活動。

國安局、大陸委員會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局，上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。

蔡明彥會前答覆媒體相關提問時表示，政府立場很清楚，全力捍衛漁民在海上合法漁事作業權利，並提供相關護漁行動，若漁民進入敏感水域須提高警覺、尊重相關國家法律規定，並呼籲漁民，一但面臨登檢、扣押行為應儘速通報，政府會透過外事單位系統跟相關國家溝通協調。

蔡明彥答覆國民黨立委馬文君質詢時表示，確實注意到中共海警單位不僅在台海，東海、南海動作也很大，包括萬噸級海警船到日本海域巡弋，另一艘剛巡弋完南海海域；中共在海上灰色地帶操作的頻次最近確實變高，台灣會繼續在行政管轄海域加強相關巡查，保護合法海事活動。

馬文君質詢，為何以前不會發生漁民被帶回，但現在卻發生，陸委會副主委梁文傑表示，要視中方海上執法力道，同時漁業署每年5月也會因為中方休漁季，呼籲漁民出海時多注意；至於遭留置的漁民何時返台，梁文傑表示，有透過各種管道了解，「但目前沒有明確消息」。

中共 漁民 馬文君

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