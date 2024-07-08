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三中全會前 人民日報：全面深化改革須堅持黨全面領導

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共二十屆三中全會將於下周揭幕。（路透）
中共二十屆三中全會將於下周揭幕。（路透）

中共二十屆三中全會下周登場，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。中共黨報《人民日報》8日頭版刊文稱，全面深化改革必須堅持黨的全面領導。

文章稱，堅持中共黨的全面領導，是新時代全面深化改革取得歷史性成就的根本原因，是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證。6月27日，中共總書記習近平主持中共中央政治局會議。會議指出，「進一步全面深化改革要總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗」，貫徹的原則中，第一條就是「堅持黨的全面領導」。

至於「改什麼」，習近平強調「我們的改革開放是有方向、有立場、有原則的」，明確提出「全面深化改革的總目標，就是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」，科學回答了改革舉什麼旗、走什麼路、向什麼目標前進等根本性問題，確保改革開放在正確方向上行穩致遠。

在「怎麼改」方面，習近平強調「改革有破有立，得其法則事半功倍，不得法則事倍功半甚至產生負作用」，始終堅持科學的改革方法論，創造性提出全面深化改革的主攻方向和路線圖、科學方法和有效路徑。

文中還提到，在今年5月企業和專家座談會上，習近平說，「改革無論怎麼改，堅持黨的全面領導、堅持馬克思主義、堅持中國特色社會主義道路、堅持人民民主專政等根本的東西絕對不能動搖」。這是中國特色社會主義制度的鮮明特徵和顯著優勢。

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