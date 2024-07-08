央視：美國炒作「伏特颱風」只為維持網路霸權

今年4月15日，大陸國家電腦病毒緊急處理中心等機構聯合發布專題報告，對美方指控中國「伏特颱風」駭客組織的真實來源進行了溯源分析。大陸央視新聞稱，報告揭示了美方藉此對華炒作的幕後真相，就是為維持網路霸權，同時炒作「中國網路攻擊威脅」。

央視稱，報告顯示，美國政府機構策劃實施的「伏特颱風」虛假敘事行動計畫至少起始於2023年初，目的就是要長期延續美國的《涉外情報監視法案》第702條款，同時也為美國對他國實施網路攻擊找藉口。

大陸國家電腦病毒緊急處理中心資深工程師杜振華表示，該條款允許美國的情報機構和執法機構在沒有法院授權、法院搜索令的情況下，可以要求網路業者，例如像谷歌、蘋果、微軟這些大公司無條件向其提供所有的個人資料、個人資訊。如2013年斯諾登事件曝光的稜鏡計劃，大規模的網路監控計劃，就是依據該法案實施的。

該法案也是美國的情報機構和執法機構以及美國政府來維持其網路霸權的重要的法理依據。這個法案還關係到很多跟這些監控項目相關的政府採購項目，所以美國的執法機構、美國的情報機構對這個法案可以說是他的權力來源，也是命根子。

聯合調查技術團隊發現，「伏特颱風」虛假敘事行動計畫主要分為三個階段並持續至今。該計畫的準備階段是2023年1月至2023年5月，美國政府官員一方面不斷呼籲國會延續「702條款」，另一方面在關島美軍基地虛構網路攻擊事件，並指使微軟公司炮製技術分析報告，並拉上其他五眼聯盟國家相關機構，為延續「702條款」全力造勢。

計畫的攻堅階段是2023年6月至2024年1月，美國政府機構不斷利用虛構的「伏特颱風」組織恐嚇國會議員，使「702條款」得以暫時延續；計畫成果的鞏固階段是2024年2月至4月，美國政府機構成功通過「伏特颱風」虛假敘事行動，推動國會參眾兩院正式通過法案，並達到「702條款」長期延續的最終目的。

杜振華表示，分析它的目的主要有三個，第一就是繼續的把持權力，維持「無證監視權」，為利益集團爭取它的政治利益、經濟利益；第二是以國家安全為由無理打壓中國特定企業，因而為美國企業讓出市場；第三抹黑中國，是妄圖在國際政治、經濟上孤立中國，遏制中國發展。

大陸防毒軟體360創辦人周鴻禕則表示，其實無論是美國國安局或美國中情局，是其監測這些國外這種情報機構或國外網軍中網路攻擊能力是最強的，而且他們長期對中國在內的許多國家都有這種網路攻擊和網路入侵，那麼他們寫這樣一份（伏特颱風）報告，相當於為他們做這個事（延續702條款）提供一個支持的理由，也是為他做網路攻擊（他國）提供一個支撐。