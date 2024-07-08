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日菲「2+2」磋商今登場 陸學者：將加劇亞太緊張局勢

聯合報／ 大陸中心／即時報導
在中菲南海爭端不斷升高之際，日菲強化軍事合作引發北京警惕。圖為今年3月5日菲律賓補給船在南海仁愛礁遭中國海警水砲爆炸襲擊，造成多名船員受傷。（美聯社）
在中菲南海爭端不斷升高之際，日菲強化軍事合作引發北京警惕。圖為今年3月5日菲律賓補給船在南海仁愛礁遭中國海警水砲爆炸襲擊，造成多名船員受傷。（美聯社）

日菲外長、防長「2+2」磋商8日登場，預計將達成便於雙方軍隊互訪和聯合軍演的《互惠准入協定》（RAA），大陸學者警告，亞太地區的整體安全環境將遭到潛在的破壞性影響，加劇地區緊張局勢，並導致南海爭端更加複雜和敏感。

日本外相上川陽子、防衛大臣木原稔和菲律賓外長馬納羅、防長特奧多羅8日將在馬尼拉舉行日菲外長、防長「2+2」磋商。早在2023年11月，日本首相岸田文雄訪問菲律賓時，兩國即同意就該協定展開談判。

對此，中國社會科學院東海問題研究中心助理研究員孫家珅8日在環球時報撰文指出，近年來，日本「綜合戰略活躍度」空前提升，在地區安全和戰略博弈中得到了美國更多的鼓勵和授權。

文章稱，岸田內閣上台以來，日本強化日美同盟，積極支持拜登政府強化在印太的戰略存在及對華競爭態勢，在東海、台海和南海方向頻繁製造事端。

孫家珅認為，日本不斷將「美日+」合作模式從東北亞擴展至東南亞乃至南太平洋地區。此前，日本已與澳洲、英國等陸續簽署《互惠准入協定》，並借機強化美日韓、美日菲三方軍事互動，多次進行軍事聯演，小多邊軍事協作能力不斷強化，使亞太地區安全局勢持續惡化。

文章指出，如果日菲簽署RAA，將標誌著日菲兩國在軍事合作領域進入新的階段，聯繫到南海當前的局勢，可以想見，亞太地區的整體安全環境將遭到潛在的破壞性影響，加劇地區緊張局勢，還會為日本不斷突破「和平憲法」的限制，進行「軍事鬆綁」，進而徹底實現修改憲法的目標提供可能。

孫家珅指出，日本作為美國在亞太地區的重要盟友，積極參與美國主導的地區安全戰略；菲律賓因地理位置的特殊性，則成為美日實施印太戰略的重要一環。日菲加強軍事合作，將加劇區域內國家間的軍事對峙，對地區和平穩定造成負面衝擊。

他提出，日菲簽署RAA後，雙方軍事合作將不僅限於聯合演習，還包括情報共享、武器裝備的互相支持等方面。這種合作模式的深化，勢必引發域內國家的不安，迫使各國也加強軍事部署和防務建設。同時可能導致中日、中菲之間的「信任赤字」加深。特別是在南海問題上，日菲若加強軍事合作，無疑會使南海爭端更加複雜和敏感，將不利於相關問題的和平解決。

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