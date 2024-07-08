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匈牙利總理突然到訪北京 或將與習近平溝通俄烏停火

聯合報／ 大陸中心／即時報導
圖為今年5月9日，匈牙利總理歐爾班在布達佩斯總理府會見到訪的大陸國家主席習近平。（新華社）
圖為今年5月9日，匈牙利總理歐爾班在布達佩斯總理府會見到訪的大陸國家主席習近平。（新華社）

大陸外交部8日上午7時發布訊息稱，「7月8日，匈牙利總理歐爾班將來華訪問，習近平主席將會見，就共同關心的問題進行深入溝通。」歐爾班突然到訪北京，外界預期應與其正積極推動的俄烏停火有關。

這也是匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國後，歐爾班第三次突然出訪。他上周就曾先後訪問烏克蘭和俄羅斯，執行其「和平使命」（peace mission），且均未於事前公布行程。

中通社指出，歐爾班一向批評西方對烏克蘭的軍事援助，也是歐盟國家領導人中與俄羅斯總統普亭關係最親密的。但他也說，匈牙利目前擔任歐盟輪值主席國，並不意味著他有權代表歐盟進行談判。

英國《衛報》稱，匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國後，歐爾班就「試圖在俄羅斯和烏克蘭之間進行調解」。有歐盟外交官擔心，歐爾班會利用匈牙利擔任歐盟主席國的六個月期間，破壞歐盟懲罰和孤立莫斯科的努力。

歐爾班當地時間7月2日到訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。歐爾班會後表示，他促請澤倫斯基考慮停火與加快結束烏克蘭危機。

歐爾班隨後又於5日與普亭會面。據新華社報導，普亭在會談結束後的聯合記者會上表示，俄方始終並將繼續對通過政治和外交方式解決危機持開放態度，但「對方」不願意這樣做。和平倡議不應是休戰或臨時停火，也不應是烏克蘭當局用以挽回損失和重新集結的暫時性措施。

普亭說，鋻於匈牙利本月1日起擔任歐盟輪值主席國，他與歐爾班就俄歐關係現狀交換了意見，並談及未來歐洲安全架構的可能原則。歐爾班此訪是為恢復俄歐對話並為俄歐關係注入新動力的一次嘗試。

歐爾班則稱，他與普亭討論了實現和平的途徑，就普亭對當前和平倡議的看法等進行了坦誠交流。他表示，爭取和平是匈牙利擔任歐盟輪值主席國期間的主要任務，沒有外交和溝通渠道，和平就無法實現。

匈牙利 歐盟 烏克蘭

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