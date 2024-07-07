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陸駐印度大使：不能只把眼睛盯在分歧上 讓中印關係大局受擾

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐印度使館近日舉辦徐飛洪到任招待會，徐飛洪強調要「繼續推進各層級、各領域對話」。（圖／取自大陸駐印度大使館官網）
大陸駐印度使館近日舉辦徐飛洪到任招待會，徐飛洪強調要「繼續推進各層級、各領域對話」。（圖／取自大陸駐印度大使館官網）

大陸駐印度大使徐飛洪近日舉行「到任招待會」，他強調應該要繼續推進各層級、各領域對話，呼籲妥善管控分歧，「不能只把眼睛盯在分歧上而忽略了友誼和合作，更不能讓兩國發展進程和兩國關係大局受到干擾」。

據大陸駐印度大使館官網6日消息，該館在5日舉行徐飛洪的「到任招待會」，徐飛洪表示，在中印關係改善發展的關鍵階段，我很榮幸受大陸國家主席習近平委派，出任第十七任駐印度大使，「我期待同印度各界朋友共同努力，推動中印關係改善發展」。

5月10日抵達印度履新的徐飛洪強調，應堅持以兩國領導人重要共識為指引，推動中印關係早日重回正軌。他呼籲要正確看待彼此發展和戰略意圖，牢牢把握兩國關係發展的大方向。「中方希望自己發展得好，也希望印度發展得好，樂見印度國家建設不斷取得新成就，並在國際地區事務中發揮建設性作用」，他表示要「繼續推進各層級、各領域對話」，通過溝通增進理解和互信。

他坦言，中印作為鄰居，「存在分歧很正常」，關鍵是要妥善處理。他認為要始終相互尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話方式管控分歧，處理好兩國間懸而未決問題。「同時，我們不能只把眼睛盯在分歧上而忽略了友誼和合作，更不能讓兩國發展進程和兩國關係大局受到干擾」。

他也提到，要採取更多便利舉措，推動智庫、媒體、文化、教育、科技、旅遊等領域交流合作，特別要重視兩國年輕一代交往。

他表示，大陸是印度第一大交易夥伴，去年雙邊貿易額達1,362億美元。「每天都有不少印度朋友去中國，其中80%是為了商務目的，這充分顯示出兩國經貿合作與人員往來的活力」。他強調，大陸歡迎更多印度企業赴中國投資興業，也希望印方為大陸企業提供良好營商環境。

此前在4日大陸駐印使館也舉辦「紀念和平共處五項原則發表70周年座談會」，徐飛洪表示，雙方要堅持兩國領導人共識不動搖，樹立正確相互認知，客觀看待彼此戰略意圖，把握好兩國關係發展方向，堅守和平共處的底線，避免誤解誤判，推動中印關係早日重回健康穩定發展軌道。

大陸外長王毅4日在哈薩克與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會見時也表示，要堅持正向思維，「一方面妥善處理並管控邊境地區局勢，一方面積極恢復展開正常交往，彼此相互促進，相向而行」。當時雙方同意盡早就邊境問題舉行新一輪磋商。

印度 大使館

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