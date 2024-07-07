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七七事變87年 陸學者喊話官方應「高度重視」：日本迄未返還掠奪文物

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸學者指出，日本迄今沒有歸還侵華掠奪文物，值得大陸政府高度重視。圖為民眾在博物館觀看青銅器展品。（新華社）
大陸學者指出，日本迄今沒有歸還侵華掠奪文物，值得大陸政府高度重視。圖為民眾在博物館觀看青銅器展品。（新華社）

七七事變87周年，大陸官方有諸多紀念活動，而民間則有學者強調，日本迄今尚未返還自中國掠奪的文物，認為這應該由大陸政府「高度重視」。

觀察者網近期舉辦「觀學院」線下活動「國寶，國寶，胡不歸？」，邀請中國政法大學教授，中國國際私法學會副會長霍政欣分析海外流失文物的情況，其中針對七七事變後日軍侵華所掠奪的文物，他做出如上表述。

霍政欣指出，中國文物流失的第一個高峰期在清朝末年，第二個高峰在日軍侵華期間，當時從東北到華南，「一半國土受到日本的鐵蹄的蹂躪，大量的國寶被日本劫掠而去」。他強調，20世紀的出北京郊外北郊區的房山出土的北京人頭蓋骨化石被稱為20世紀最瑰麗的人類考古學發現，「日本侵華期間北京人頭蓋骨化石神秘失蹤了，至今都是一個世紀之謎」。

霍政欣表示，直到今天日本還是沒有返還它從中國劫掠而去的文物，「這應該引起我們中國從政府到民間的高度重視」，他認為，歸還侵華戰爭期間劫掠的文物是矯正歷史不公，恢復歷史正義的一個必然的行為。同樣是二戰，歐洲戰場戰後，納粹德國劫掠文物的歸還已經得到了系統的解決；同樣在遠東，日本殖民朝鮮半島時期，從朝鮮半島劫掠文物的回歸在戰後也得到了相當系統的解決，「唯獨日本侵華期劫掠中國的文物一直沒有得到解決」。

他也提到，目前要求日本返還文物的法律障礙在於，國際條約有一個基本原則「法不溯及既往」，不論是國際條約還是法律，都不適用於其生效之前的事件和行為。對中國而言，西方列強入侵中國都是發生在1945年之前，「而這些公約當時都沒有誕生，所以我們沒有辦法直接依據這些公約要求英國、法國、日本返還」。

再者，這些公約的適用範圍是非常有限的，他以「1995年公約」為例指出，這部公約非常好，名字叫做「關於被盜和非法出口文物」的公約，依據該公約，只要被盜文物都應當返還，「但就是因為這部公約明顯地有利於文物原屬國追索文物，直到今天也只有50多個國家加入，包括英國、美國等絕大部分文物流入國都拒絕加入」。

事實上，日本仍經數次向中國歸還文物。據新京報此前報導，1948年1月，中國才由招商局開出裝載賠償物資的第一艘船，到1949年9月，核定歸還中國文物書籍15萬8,873冊、古物2,000件。1950年至1956年期間，日本又先後歸還了六批中國文物，交給了台灣，保留在台北故宮。

但報導指出，與日本掠奪的中國文物數量和等級相比，迄今為止回到中國的被劫文物遠遠不成比例。僅書籍一項，美方估計中國在戰時損失了1,500萬冊以上，這比大陸相關機構的估算數字高得多。

北京 文物 日本

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