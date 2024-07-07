日本母子遇刺後談交流 日大使喊「恢復人員往來」：營造日人赴陸環境

一對日本母子日前在江蘇蘇州遇刺後，兩國人員交流情況引起討論。日本駐中國大使金杉憲治昨天說，恢復中日之間人員往來是最重要的，要營造能夠讓更多日本人到中國的環境。

澎湃新聞今天報導，上任6個多月的金杉憲治6日出席在北京舉行的第12屆世界和平論壇，在被問到「上任以來最亟待解決的問題」時表示，「目前恢復中日間人員往來是最重要的，想要營造出一個能夠讓更多日本人來中國的環境」。

報導說，前日本首相鳩山由紀夫昨天上午在論壇演講指出，「日本政客和官僚為了追求過度的防務力量，煽動對華敵對政策。很多民眾和媒體也的確受到蠱惑，使得日本公眾對華感情更加惡化，問題就變得越來越難以解決」。

據報導，昨天下午的會議中，中日民間情感和交流是熱點話題，其中既有往來愈發密切的積極展望，也有對極端民族主義情緒發酵的憂慮。

金杉憲治說，COVID-19疫情結束後，中國赴日人數正穩步增加，去年從中國去日本的遊客達243萬人次。依照目前速度，今年約有700萬中國人赴日。

不過，他表示，由於中國尚未對日本重啟免簽，加上最近蘇州發生的日本母子遇襲事件，可能將成為影響日人到中國的因素。

據日本駐上海總領事館，一對日本母子上月24日在蘇州市遭一名中國男子持刀攻擊。當時一名母親帶著學齡前兒子前去接另一名孩子下課，正在等待日僑學校的校車抵達公車站，一名男子突然持刀上前攻擊兩人。

此外，澎湃新聞表示，日本國內的民族主義情緒也影響著中日交流。日本立憲民主黨議員、日中友好議員聯盟幹事長近藤昭一針對日本國內的民族主義情緒指出，當經濟環境不好、民眾的不安感增加時，就會有人煽動造成民族主義高漲。

近藤昭一對這種趨勢表示擔憂，並觀察到輿論顯示日本人對中國好感仍在下降。

報導引述日本經濟新聞今年2月公布的民調顯示，日本民眾對東南亞多國的好感度普遍上升，但對中國的好感度仍然不佳。

另一方面，第19屆「北京-東京論壇」去年10月發表的民調顯示，中日受訪者高度認可兩國間民間交流的作用，61.5%的中國受訪者和53.1%的日本受訪者肯定民間交流對改善中日關係的重要性。