房市差資金壓力大 王健林至少已拋售24座萬達廣場

前中國首富、萬達集團創辦人王健林持續出售資產變現，以緩解萬達的資金壓力。據中國媒體報導，加上近期出售兩座萬達廣場，自2023年至今已至少有24座萬達廣場被轉讓。

綜合界面新聞、中國基金報，近日，煙台芝罘萬達廣場有限公司和宜春萬達廣場投資有限公司發生工商變更，原全資股東萬達商業管理集團股份有限公司退出。

報導指出，面臨財務危機的萬達集團已經陸續出售大部分文旅和酒店資產，然而資金壓力仍然很大，於是從2023年開始，包含萬達廣場和萬達電影等核心資產也陸續被轉讓。加上最新的芝罘萬達廣場、宜春萬達廣場，至今已至少出售24座萬達廣場與相關的企業。

報導提及，在出售的萬達廣場中，近一半是由保險相關企業承接，包含新華保險、陽光保險、大家保險和橫琴人壽等。

報導引述北京萬通創始人馮侖近日提到萬達的資產轉型時表示，「轉型對萬達來說有利有弊」。

他說，萬達減少直接持有大量資產，降低了財務風險。然而，剩下的資產，特別是三四線城市的購物中心，租賃和營運情況可能並不理想。如果這些資產還有負債，那萬達持有這些資產就會有很大的壓力。雖然萬達的輕資產轉型取得了一定進展，但尚未完全完成，還面臨不少壓力和不確定性。

他形容，「經歷30年的發展，萬達在某種程度上又回到了原點。這是目前萬達面臨的典型問題。」