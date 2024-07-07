鄭文燦請辭海基會董座誰接任？陸委會：依相關程序處理

海基會董事長鄭文燦6日驚傳涉及貪腐案件被檢方收押後交保，7日無預警辭去海基會董事長一職，對於誰會接任，陸委會僅表示，尊重鄭文燦決定，人事作業「依相關程序處理」。

海基會7日中午表示，鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務。鄭文燦珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白。

就鄭文燦請辭是否會影響到兩岸政策的推動？以及對於繼任人選，目前政府方面有何安排？陸委會7日指出，「本會將尊重鄭董事長決定，後續有關人事作業會依相關程序處理」。

根據海基會組織章程，該會董事任期一屆三年，董事長、副董事長、董事在任期內，「遇有辭職或其他原因出缺時，得由本屆董事會補選之」。

不過按照實例，海基會董事長一職，係由總統決定並宣布居多，過往主要也是在總統宣布人事安排後，由海基會召開董監事會或者臨時董監事會，依照政府安排選出新任董事長。