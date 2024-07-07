最短命海基會董事長鄭文燦請辭 接任者須經過什麼程序？

海基會董事長鄭文燦7日請辭，成為史上任期最短命的海基會董座，請辭時距離上任才僅一個月，按照海基會組織章程，董事長辭職得由董事會補選，任期以補足原任期為限。

海基會第12屆董監事第3次聯席會議甫於6月7日召開，選舉先前賴清德總統以公布的鄭文燦擔任董事長，羅文嘉為副董事長兼秘書長，原任海基會董事長李大維則卸任。李大維則原本在2023年2月14日海基會第11屆董監事第1次臨時聯席會議 當選為海基會董事長，並於2023年12月1日的海基會第12屆董監事第1次聯席會議再度當選。

目前海基會官網上的董事長欄位，仍是鄭文燦。根據海基會組織章程，海基會董事任期三年，連選得連任，本屆董事任期至2026年12月1日才需要改選，因此還有一年半的時間。

依據海基會章程，董事長、副董事長、董事在任期內，遇有辭職或其他原因出缺時，得由本屆董事會補選之。而董事若因刑事犯罪經判刑確定，未獲緩刑宣告，或破產宣告尚未復權、受監護宣告尚未撤銷、因故無法執行職務，都得由董事會決議解任之。

不過按照實例，海基會董事長一職，係由總統決定並宣布居多。目前包含總統府、陸委會，皆尚未針對鄭文燦請辭後的海基會人事案，有新的表態。根據過往情況，除了以召開董監事會任命新任董事長外，也曾出現由副董事長代理董事長職務，目前海基會有許勝雄、羅文嘉兩位副董事長。

海基會是政府處理兩岸事務最重要的白手套，與大陸海協會為對口單位。不過兩會協商機制2016年5月來停擺迄今，海協會負責人當時曾發表談話指出，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會受權協商和聯繫機制就能得以維繫。