七七事變87年大陸發布日軍侵華證據 曾對常德投放「鼠疫跳蚤」

七七事變87周年前後，大陸方面揭露日軍侵華細菌戰的新證據，包含曾向常德投撒36公斤的鼠疫跳蚤、而今年4月曾與前總統馬英九在盧溝橋閒敘的盧溝橋事變經歷者、北京鄭福來老人也已於日前逝世。

據黑龍江新聞廣播消息，7月6日，黑龍江哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館、林口縣人民政府聯合公布731部隊林口162支部《身上申告書》檔案。該檔案共177頁，係在日本國立公文書館檢索到，經多次溝通與交涉，於2022年徵集回大陸。經系統整理與研究後，正式對外公開。

「身上申告書」，形同「個人情況登記表」，林口縣副縣長侯曉豔指出，1940年12月2日，日本關東軍司令部根據天皇敕令，在中國東北為侵華日軍第731部隊設立了四個支部，分別位於林口、海林、孫吳、海拉爾，主要任務是對蘇聯實施細菌戰。

林口支部也被稱為「滿洲第162部隊」、「林口162支部」，其機構設置、人員配置及編制構成，同侵華日軍第731部隊基本保持一致，人員最多時達到280人，業務範圍涵蓋細菌實驗與生產、實驗動物飼養、後勤補給、教育培訓、衛生防疫等，是一支具有獨立作戰能力的細菌部隊。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成說，這份檔案是目前所知研究林口162支部的核心檔案，也是全方位認知林口162支部人員構成、戰時人員流轉及戰後活動軌跡等問題的關鍵證據，對於全面準確揭露林口162支部以及侵華日軍第731部隊細菌戰罪行具有現實意義。

央視新聞則指出，日軍侵華期間的戰時日誌《井本日誌》中記載，1941年11月4日，侵華日軍731部隊航空班的增田美保駕駛轟炸機，把36公斤的「粟」投撒到湖南常德。「粟」是「鼠疫跳蚤」的代號，36公斤鼠疫跳蚤當時被麥粒、穀子、破棉絮、爛布條裹挾著，在常德著陸。此前，央視曾揭露日軍當時研究指出，5克鼠疫跳蚤可殺傷615中國平民。

此外，7月2日，「盧溝橋事變」親歷者鄭福來去世，享年93歲。他曾在今年4月前總統馬英九參觀盧溝橋時，與馬英九分享自己的心得，隨後馬英九發表談話指出，今天實地看了1937年盧溝橋事變的發生地，感慨萬千。「紀念七七事變，不能只是回顧歷史，最重要的要記取教訓」，他並提到要「自立自強，振興中華」。