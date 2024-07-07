快訊

冰浴與冷水澡有助運動恢復、緩解憂鬱症 但要多冷才有效？

鄭文燦涉貪 李明賢指太多玄機：白手套、500萬這麼巧？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伊朗總統大選出爐 習近平致賀改革派候選人裴澤斯基安

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
伊朗前衛生部長、溫和派國會議員裴澤斯基6日當選伊朗總統。（新華社）
伊朗前衛生部長、溫和派國會議員裴澤斯基6日當選伊朗總統。（新華社）

伊朗於當地時間5日進行第二輪總統大選，由改革派候選人裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）勝出，奪得總統大位。大陸國家主席習近平致電道賀指出，面對紛繁複雜的地區和國際形勢，中伊始終相互支持、同舟共濟，不斷鞏固戰略互信，穩步推進各領域交流合作，願與其引領中伊全面戰略夥伴關係向縱深推進。

大陸央視新聞指出，習近平7月6日致電裴澤斯基安，祝賀其當選伊朗伊斯蘭共和國總統。習近平指，中伊友好交往源遠流長，建交半個多世紀以來，雙邊關係維持健康、穩定發展。面對紛繁複雜的地區和國際形勢，中伊始終相互支持、同舟共濟，不斷鞏固戰略互信，穩步推進各領域交流合作。

習近平並指，雙方就地區和國際事務保持良好溝通和協調，既造福了中伊人民，也為促進地區和世界和平穩定作出積極貢獻。中方高度重視中伊關係發展，願同總統先生一同努力，引領中伊全面戰略夥伴關係向縱深推進。

路透指出，此前，於今年5月，伊朗時任總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機墜機身亡，迫使伊朗須提前總統大選。而在第一輪投票後，改革派候選人裴澤斯基安和極端保守派的賈立里進入第二輪；最終於5日第二輪投票後，裴澤斯基安以1630多萬票擊敗1350多萬票的賈立里，投票率為49.8%。

據了解，伊朗約有6100萬合格選民，首輪投票率卻只有大約40%，創下1979年伊斯蘭革命以來歷次伊朗總統大選的投票率新低紀錄。

伊朗 投票率 習近平

延伸閱讀

日經亞洲：川普回鍋白宮將削弱北京影響力 中俄友誼小船恐說翻就翻

芬蘭總統：俄很仰賴中國 習近平1通電話能結束烏戰

習近平籲普亭加強兩國協作 共同反對單邊制裁與霸權主義

習近平再度會普亭：推動兩國合作沿既定軌道前進

相關新聞

洞庭湖潰堤 淹沒逾47平方公里

在遭遇近廿天強降雨後，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防於五日傍晚決堤。據湖南省應急管理廳新聞發言人章民通報，截至六...

七七事變87年大陸發布日軍侵華證據 曾對常德投放「鼠疫跳蚤」

七七事變87周年前後，大陸方面揭露日軍侵華細菌戰的新證據，包含曾向常德投撒36公斤的鼠疫跳蚤、而今年4月曾與前總統馬英九...

伊朗總統大選出爐 習近平致賀改革派候選人裴澤斯基安

伊朗於當地時間5日進行第二輪總統大選，由改革派候選人裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）勝出，奪得總統大位...

白俄加入上合後 大陸與白俄羅斯陸軍聯合訓練本月登場

據大陸國防部網站7日消息，依年度計畫和中白雙方共識，大陸和白俄羅斯兩國軍隊將於7月上中旬在白俄羅斯布列斯特市附近地域舉行...

兩岸觀策／是誰在煽動世界大戰？

七月二日，美國一位名叫荷西．維加的網友在Ｘ平台上傳了一段怒斥川普時代副國家安全顧問博明的影片。他說博明在演講時汙衊中國「...

上合峰會元首會議 陸外長王毅：各國領導人欽佩習近平高瞻遠矚

大陸國家主席習近平6日下午結束出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議並對哈薩克、塔吉克的國事訪問後，乘專機回到北京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。