伊朗總統大選出爐 習近平致賀改革派候選人裴澤斯基安

伊朗於當地時間5日進行第二輪總統大選，由改革派候選人裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）勝出，奪得總統大位。大陸國家主席習近平致電道賀指出，面對紛繁複雜的地區和國際形勢，中伊始終相互支持、同舟共濟，不斷鞏固戰略互信，穩步推進各領域交流合作，願與其引領中伊全面戰略夥伴關係向縱深推進。

大陸央視新聞指出，習近平7月6日致電裴澤斯基安，祝賀其當選伊朗伊斯蘭共和國總統。習近平指，中伊友好交往源遠流長，建交半個多世紀以來，雙邊關係維持健康、穩定發展。面對紛繁複雜的地區和國際形勢，中伊始終相互支持、同舟共濟，不斷鞏固戰略互信，穩步推進各領域交流合作。

習近平並指，雙方就地區和國際事務保持良好溝通和協調，既造福了中伊人民，也為促進地區和世界和平穩定作出積極貢獻。中方高度重視中伊關係發展，願同總統先生一同努力，引領中伊全面戰略夥伴關係向縱深推進。

路透指出，此前，於今年5月，伊朗時任總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機墜機身亡，迫使伊朗須提前總統大選。而在第一輪投票後，改革派候選人裴澤斯基安和極端保守派的賈立里進入第二輪；最終於5日第二輪投票後，裴澤斯基安以1630多萬票擊敗1350多萬票的賈立里，投票率為49.8%。

據了解，伊朗約有6100萬合格選民，首輪投票率卻只有大約40%，創下1979年伊斯蘭革命以來歷次伊朗總統大選的投票率新低紀錄。