白俄加入上合後 大陸與白俄羅斯陸軍聯合訓練本月登場

據大陸國防部網站7日消息，依年度計畫和中白雙方共識，大陸和白俄羅斯兩國軍隊將於7月上中旬在白俄羅斯布列斯特市附近地域舉行「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練。

大陸國防部表示，此次聯訓以執行反恐怖行動任務為背景，雙方將採取混編同訓模式，共同完成營救人質、聯合反恐怖行動等課目演練，旨在提升參訓部隊訓練水平和協同能力，深化兩國陸軍務實合作。

觀察者網專欄近日指，大陸與白俄羅斯於2010年5月13日簽署「白俄羅斯共和國國防部與中華人民共和國國防部關於軍事合作的協定」，這也為兩國之間的軍事合作奠定基礎。隨後，2014年，白俄羅斯-中國政府間合作委員會框架內的安全合作委員會成立，負責管理兩國軍事領域的合作議題。

此後，隨時間推移，中白兩國在軍事領域的合作範圍也變得越來越廣泛：以高層互訪和專家交流為基礎，以白俄羅斯武裝部隊和中共人民解放軍的代表在兩國軍事教育機構頻繁進行訓練交流為形式，並舉行聯合實戰訓練活動。直至2018年年中，雙方軍隊已進行多次聯合訓練。

專欄再指，2023年10月，白俄國防部長在北京會見中方相關領導人員，會晤的主題是制定雙邊軍事和軍事技術合作發展路線圖，也討論中白軍人的聯合培訓和兩國軍隊特種部隊進行聯合反恐訓練等話題。同時，雙方還討論解放軍代表隊參加計劃在白俄羅斯境內舉行的國際陸軍運動會比賽、軍事人員培訓領域的合作等議題。

另，專題認為，中白夥伴關係被白俄羅斯視為對北約在該地區影響力的制衡對沖，也是對與西方大國日益緊張的地緣政治關係的回應。然而，白俄羅斯總統盧卡申科總是強調，中白軍事合作關係不針對第三國，這是兩國戰略態勢的重要方面，這一立場對於維護地區穩定和避免不必要的局勢升級至關重要。

據新華社，上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議昨4日在哈薩克阿斯塔納舉行，成員國領導人簽署接受白俄羅斯為成員國的決議。而白俄羅斯自此成為上合組織第10個正式成員國。同一日，大陸國家主席習近平習也與盧卡申科會面。