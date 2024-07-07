洞庭湖潰堤 淹沒逾47平方公里

在遭遇近廿天強降雨後，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防於五日傍晚決堤。據湖南省應急管理廳新聞發言人章民通報，截至六日中午，堤壩決口寬一度達兩百廿六公尺，淹沒面積逾四十七平方公里。當地政府已安全轉移安置群眾五七五五人，未出現人員傷亡消息。

洞庭湖是中國第二大淡水湖，接納湘資沅澧「四水」、吞吐長江，是長江流域最重要的洪水調蓄湖泊之一。中新社指出，自六月十六日起，湖南就遭遇今年以來最強降雨，多地降雨量打破當地歷史紀錄，湖南四大河流湘資沅澧的水位近期均迅猛上漲。

六月卅日九時，洞庭湖的標誌性水文站城陵磯水文站水位漲至卅三公尺，到達警戒水位，並達到大陸官方設定的洪水編號標準，「洞庭湖二○二四年第一號洪水」形成，洞庭湖水位也隨之持續上漲。

報導稱，五日十六時許，華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生「管湧」險情。十七時四十八分左右，在緊急封堵失敗後堤壩決堤，決堤口寬度一開始約十公尺左右，但隨後不斷擴大。

據央視新聞報導，六日下午在潰口處內外水位基本持平後，封堵合龍工作已著手推進。當地政府緊急從周邊地區調撥逾五點五萬噸塊石，初步研判，約需六至七天方能完成最後封堵任務。

洞庭湖潰堤後，當時仍在塔吉克訪問的大陸國家主席習近平隨即指示，要及時轉移並妥善安置受威脅地區群眾。他強調，中國大陸全面進入主汛期以來，一些地方降雨量大、持續時間長，防汛形勢嚴峻，相關地方黨委政府和有關部門要迅速行動起來，確保防汛安全。

新華社報導，根據大陸水利部即時監測和演進預報，洞庭湖、鄱陽湖水位五日起已開始回落，但長江中下游洪水過程仍將持續至本月十八日前後。水利部因此要求全面檢視洞庭湖區、鄱陽湖區，以及長江中下游地區和其他河流高水位堤防，做到險情早預測、早發現、早處置、早消除。