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兩岸觀策／是誰在煽動世界大戰？

聯合報／ 本報記者黃國樑

七月二日，美國一位名叫荷西．維加的網友在Ｘ平台上傳了一段怒斥川普時代副國家安全顧問博明的影片。他說博明在演講時汙衊中國「正在煽動第三次世界大戰」，這讓在台下的他和朋友極為不滿，於是起身抨擊博明的言論。與此相反，六月廿八日在北京，香港中文大學公共政策學院院長鄭永年說，要是中國在俄烏衝突上選邊站，無論站哪一邊，「第三次世界大戰可能已經開始了」。

前者顯示的是美國的典型思維─「中國毫無疑問地在煽動世界大戰」；後者卻在闡揚中國的戰略哲學─「竭力避免讓自己捲入一場大戰」，以續享全球和平紅利。

無可諱言，愈來愈多的人開始擔憂，人類距爆發第三次世界大戰是否已為時不遠。但這一憂慮的源頭，究竟出於何方？

維加說的那場衝突發生於七月日一日美國「亞洲協會」在紐約的一場研討會上，主題為「台海關係與兩岸爆發衝突的可能性」，影片中並無博明的完整說法。不過，博明的類似論調已多次公開陳述。由他編著的一部新著《沸騰的護城河》就在同一天上架發售，書中就在描述中國可能發動戰爭的真實場景。

隔天博明馬不停蹄地又到傳統基金會發表演說，並聚焦於一個論點：「世上並沒有意外的戰爭」。他說，如果一場戰爭看似意外地爆發了，它絕不是因誤解而起。他說，那是習近平有意識的決定，因為中國為此已花了數十年進行武裝及演訓，而發動戰爭對中國是有利的。他甚至演繹出一個奇妙的推論：北京在南海針對菲律賓的「挑釁」，只是為入侵台灣進行的「預演」。

無獨有偶，博明被維加反嗆的同一天，北約秘書長史托騰伯格接受日本《讀賣新聞》採訪時，公開指責中國「煽動了歐洲自二戰以來最大的戰爭」。

然而就在博明演說的幾天前，一場紀念「和平共處五項原則發表七十周年」的大會在北京舉行，鄭永年在論壇上提及，關於俄烏衝突，他曾跟美國朋友說，中國若選邊站，無論是站美國還是俄羅斯，天下可能已經大亂了，第三次大戰可能已經開始了。他說，無論俄烏或巴以衝突，中國都不選邊站。正因為中國沒有選邊站，而是站在和平發展這一邊，俄烏衝突仍只是局部戰爭。

鄭永年長期被認為是習近平國師，博明亦曾是正尋求重返白宮的川普的副國安顧問，也算另一種國師；但中美兩位各為其主的核心智囊，何以作出如此截然相反的估算？

時序稍往前推到六月中旬，金融時報剛報導過，習近平曾對歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。他說，與美國發生衝突，將破壞中華民族「偉大復興」的目標。

這一源自歐盟頂層領導人的訊息很顯然否定了博明的揣測；它難得地提供了一窺習近平私下如何衡量、判斷以應對世局的視角。而習近平清醒地意識到，西方正在為中國設置戰爭陷阱，他必須避免中計；但博明、史托騰伯格何以對此置若罔聞？最合理的推理即，西方需要讓中國看起來像是一個侵略者，好讓世界對它充滿敵意；更重要的是，中國必須蹈入戰爭漩渦，才能阻止、中斷它的崛起。

誰正將人類帶往第三次世界大戰？在漫天迷霧中尋找答案，必須抽絲剝繭，步步為營。

美國 習近平

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