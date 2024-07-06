北京清大論壇 韓正：堅決反對干涉他國內政

第12屆世界和平論壇開幕式今天在北京清華大學舉行，中國國家副主席韓正表示，中國堅決反對冷戰思維、反對干涉他國內政；相互尊重主權和領土完整是現代國際關係重要準則。

世界和平論壇由清華大學主辦、中國人民外交學會協辦、清華大學國際關係研究院承辦。世界和平論壇創建於2012年，屬於中國高級別、非官方國際安全論壇，2013年起在每年夏天舉辦。

韓正今天出席第12屆世界和平論壇開幕式發表主題演講。據澎湃新聞6日報導，韓正表示，和平發展、合作共贏是不可阻擋的時代潮流，中國願意與世界各國共促和平、發展，攜手建設更加美好世界，對此提出3大建議。

韓正表示，堅持和平共處。今年是和平共處5項原則發表70週年，相互尊重主權和領土完整，互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處已成為現代國際關係重要準則。

他強調，中國堅持在和平共處5項原則基礎上，與各國發展友好合作，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維、反對干涉別國內政、反對搞雙重標準，中國將繼續積極發揮負責任大國作用，堅持維護世界和平。

韓正提出第2點建議為宣導共同安全，重視合理安全關切是有效維護世界和平安寧的重要原則。

他說，面對錯綜複雜的國際安全威脅，中國宣導共同綜合合作、可持續的安全觀，強調尊重和保障每一個國家的安全，統籌維護傳統領域和非傳統領域的安全，透過對話合作促進各國和本地區的安全，發展和安全並重，以實現持久安全。

第3點建議為推動開放包容。韓正指出，促進世界和平與發展，各國應秉持國際上的事由大家共同商量的辦法，世界前途命運由各國共同掌握，發展成果應該由各國共同來共用，中國堅定奉行互利共贏的開放戰略。

第12屆世界和平論壇官方訊息顯示，這屆論壇主題為「完善全球安全治理：護正義、促團結、謀合作」，議程包括「弘揚和平共處與共同安全理念」、「維護世界和平與公平正義：中等國家的作用」等內容。