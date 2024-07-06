大陸外交部前發言人汪文斌履新 抵柬埔寨任駐柬大使

據央視報導，大陸國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免駐外大使，其中，大陸外交部前發言人汪文斌任免為中華人民共和國駐柬埔寨王國特命全權大使，他已於5日抵達金邊國際機場，由柬埔寨外交部禮賓司副司長索卡·帕多拉以及中國大陸駐柬使館工作人員到機場迎接。

根據環球時報報導，汪文斌在機場向媒體發表簡短講話。汪文斌表示，出任第18任中國駐柬埔寨大使，深感使命光榮、責任重大。中柬兩國有著深厚的傳統友誼。習近平主席曾援引柬埔寨諺語「信任如樹」來形容中柬關係。西哈努克太皇曾把柬中友誼比作「永不凋謝的鮮花」。中柬友好在兩國深入人心，中柬「鐵桿」友誼已成為國際關係中的典範。

汪文斌表示，願同中柬各界朋友一道，接過賡續中柬友好的「接力棒」，堅定不移落實兩國領導人達成的重要共識，為鞏固和深化中柬「鐵桿」友誼而不懈努力，推動新時代中柬命運共同體建設取得更加豐碩的成果，更好造福兩國人民。

柬埔寨最大中文媒體《柬中時報》報導，曾是「中國外交部發言人天團」成員的汪文斌亮相金邊，吸引了大批記者前往現場採訪，情況與其他外國大使有別。

隨後，汪文斌乘車經習近平大道、洪森大道、西哈努克大道、毛澤東大道等抵達中國大陸駐柬使館。

據公開資料顯示，1971年出生的汪文彬自1993年進入大陸外交部工作，曾先後在大陸外交部西歐司、政策研究室、辦公廳等部門工作，並曾任駐突尼西亞大使。2020年7月，他成為大陸外交部第32任新聞發言人，最後一次主持外交部例行記者會是在今年5月24日。